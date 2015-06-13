Sanatçı ve yazarlardan muhalefet partilerine çağrı: Koalisyon yapın

Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV) öncülüğünde bir araya gelen sanatçı, yazar temsilcileri, 3 partiye koalisyon çağrısı yaptı.

Aralarında yazar Ahmet Ümit, ressam Bedri Baykam, sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, YARSAV eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu gibi isimlerin bulunduğu yazar, akademisyen ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, CHP, MHP ve HDP'ye koalisyon yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Düzenlenen basın açıklamasında, SODEV Başkanı Erdal Kızılelma, destekçilerin altna imza attıkları çağrı metnini okudu. Metinde şu ifadelere yer verildi:

"Seçmen baskıcı, hak hukuk tanımaz ve yolsuzluklara bulaşmış olanları gönderme görevini 3 partiye verdi. Eğer bu sorumluluğun gereği yerine getirilmezse, yıkılmak bir yana AKP iktidarının zulmü artarak devam edecektir. Seçim sonrası AKP ve Tayyip Erdoğan, kendilerini kurtarma yolunun 3 partinin birlikte hareketini önlemekten geçtiğini görmüştür. Şimdi 3 partinin görevi, bu tuzaklara düşmeden AKP'yi iktidardan uzaklaştırmayı becermektir. Kısır parti çıkarları hesabıyla sorumluluklarını yerine getirmekten kaçan her siyasi parti, AKP iktidarına yardımcı olmuş durumuna düşecektir. CHP, MHP ve HDP'ye sesleniyoruz. Bütün Türkiye'nin kurtuluşu için size, AKP'yi suçlarıyla yalnız bırakma ve AKP'nin 13 yılda yarattığı tahribatı giderici bir onarım sürecinde birlikte hareket etme sorumluluğunuzu hatırlatmak istiyoruz"

Ressam Bedri Baykam da yaptığı konuşmada, "Bugün mesela biliyoruz ki yeni bir baskı yasası ya da yeni bir yobaz uygulama, atama bugün yapamayacaklar. Bunun değerini herkesin idrak etmesi lazım. Bu seçim bizi toptan tatmin etmedi ama bir umut ışığı yaktı. Şimdi bu 3 parti sözünü hatırlasın. CHP, MHP, HDP seçimden önce söylediği şekilde AKP'yle hiçbir işbirliği yapmasın. Her türlü yolsuzluğun üstüne gitsin. Yüce divan için de ne gerekiyorsa yapılsın. Bunu istiyoruz" dedi.

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da, bu süreçten tek çıkış yolununu hukuk ve demokrasi olduğunu ifade ederek, "Ama baktığımızda 13 yılda hukuk ne hale gelmiştir, demokrasi ne hale gelmiştir. Sadece ve sadece çıkışın huku ve demokrasiyle olacağına göre, AKP'yle el ele, kol kola demek, AKP'nin hukukuyla yürümek, AKP'nin biçimlendirdiği demokrasi ortamının içinde devam etmek demektir. Öncelikle AKP'nin hukukunu ve yaratmış olduğu demokrasiyi değiştirmek için AKP'yi sistemin dışarısına atmak ve buradaki bütün siyasi partilerin birlikteliğiyle iktidar ortaklığı içerisinde yeni bir sürece adım atmak gerektiği düşüncesi içerisindeyim " dedi.