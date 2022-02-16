CHP Mersin Gençlik Kolları'ndan belediye ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasını manşetine yerel gazeteye boyalı ve yumurtalı saldırı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan entegre atık tesisi ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasını manşetine taşıyan Mersin Haberci gazetesinin binasına CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup tarafından yumurta ve boyalı saldırı düzenlendi.

Mersin Haberci gazetesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan entegre atık tesisi ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasını manşetine taşımasının ardından dün (15 Şubat) saldırıya uğradı.

CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup öğle saatlerinde gazetenin merkez Akdeniz ilçesinin Camişerif Mahallesi'ndeki merkezine gitti.

Bianet'te yer alan habere göre, sokağı kapatan ve çoğunluğu gençlerden oluşan grup, ellerindeki boyaları yaklaşık 35 yıldır günlük siyasi yayın yapan gazeteye ve çalışanlara fırlattı. Grup daha sonra da gazete binası ve çalışanlara yumurta attı. Ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Saldırıda Mersin Haberci Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici ile muhabir Kadri Duman'ın yüzü ve kıyafetleri boya içinde kaldı.

Polis ise olay yerinde inceleme yaptı ve gazete çalışanları ile görüştü. Bölgedeki kamera görüntülerini de incelemeye alan polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırının ardından gazete bugün "CHP'nin utanç günü" manşetiyle çıktı.

Sümer: Demokratik hakkımızı kullanmak istedik

CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer ise eylemi sahiplenerek sosyal medya hesabından ‘Evet Biziz’ başlıklı bir açıklama yaptı. Sümer yaptığı açıklamada gazete yönetimin 'yalan ve iftira haberciliği' yaptığını iddia ederek "En basit slogan eylemini saldırı, gazete basma, tehdit olarak gösteren ve bu algılardan beslenerek demokratik hakkını kullananları tehdit edenlere, ortam yaratan, prim veren bu zihniyete bugün daha güçlü daha net bir şekilde tepki vermek ve yine demokratik hakkımızı kullanmak istedik" ifadesini kullandı.

“Bizi baskıyla sindirmeye çalışıyorlar”

Mersin Haberci Gazetesi Haber Müdürü Hediye Eroğlu, kendilerinin muhalif bir gazete olduklarını, herhangi bir partinin sözcüsü olmadıklarını belirterek CHP’lilerin kendilerine baskı yapmak istediğini söyledi.

Eroğlu, "Daha önce de bizi belediye meclisinden kovmuşlardı, görüntü çekmemize izin vermemişlerdi. Bizi baskıyla sindirmeye çalışıyorlar. Olayı gerekli mercilere bildirdik ve suç duyurusunda bulunduk. Elimizde yaşanan olaylara ait fotoğraflar ve videolarda var. İfademizi de verdik" dedi.

Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici ise yapılan eylemin demokrasiyle aykırı olduğunu belirterek CHP'ye yakışmadığını söyledi.

"Disiplin soruşturması başlatıldı"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, protestoya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Killik'in açıklamasında "Mersin’de yerel bir gazete ile gençler arasında yaşanan ve adli makamlara intikal eden durumla ilgili gerekli disiplin soruşturması başlatılmıştır.

CHP Gençlik Kolları, demokratik protesto sınırını aşan ve basın özgürlüğünü ihlal eden her eylemin karşısındadır" İfadelerine yer verdi.