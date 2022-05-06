CHP, Mehmet Cengiz’e randevu verecek mi?

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediği talebi sonrasında partiden bir adım gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Konuya ilişkin olarak CHP kulislerindi aktaran Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, “Konuştuğum tüm CHP’liler ‘Sayın Genel Başkan bu randevu talebine olumlu yanıt vermeyecek’ dedi” diye yazdı.

Cengiz, Ertuğrul Özkök ve Cengiz Semercioğlu’nun TV 100’de yayımlanan programında, "Deniz Baykal’a gittik, gelin, buyrun gezin dedik. Bir heyet kurdu ve geldi, anlattık. Ondan sonra dost olduk ve dostluğumuz devam ediyor. Keşke Sayın Kılıçdaroğlu da (gelse)... İnanıyorum ki yanlış bilgiler var elinde, yanlış konuşuyor. Biz kendisine de haber gönderdik, gelin baktıralım, gör, ondan sonra yaptığınız suçlamaları, çete suçlamasını yap. Ama öyle bir imkan olmadı. Bekliyoruz her zaman. Bekliyoruz, gelin diyoruz. Bakın kendisi Güneydoğulu, ben siyasete girmeyi düşünmüyorum ama girersem buradan gireceğim. Gel yaptıklarımızı gör diyoruz. İnşallah başarılı oluruz” demişti.

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