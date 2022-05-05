Mehmet Cengiz: Tutturmuşlar 5'li çete, isyan ediyorum; milletime küfretmedim, millet beni seviyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '5'li çete' dediği iş insanları arasında bulunan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, eleştirilere yanıt verdi. "Siyasetin kalbinde değilim, gazeteciler koymaya çalışıyor." diyen Cengiz, "Ben milletime aşığım. Milletime küfretmedim" açıklamasını yaptı.

Cengiz'in tv100'de Ertuğrul Özkök ve Cengiz Semercioğlu'na Eti Gübre Mazıdağı tesisinde yaptığı açıklamalar şöyle:

Burada 5 fabrika var, bu fabrika dünyada az olan belki ilk ya da 3 tanesinden birisi. Atık olan malzemeyi de ekonomiye kazandırmanın heyecanının yaşadık burada. Bunu da başardık. Burası inşaat halindeyken 5 bin kişi çalıştı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden 130 yabancı mühendisimiz görev yaptı. Dünyanın en büyük proje firmaları ile birlikte çalıştık. Şu anda en az 4 bin çalışanımız var. Her hafta Mazıdağı’na 50 milyon lira geliyor. Bu ekonomiyi görüyorsunuz, Mazıdağı ilk geldiğimizde çok kötü bir yerleşim yeriydi, şimdi burası gelişiyor. Bizim özelliğimiz fabrika bölgelerimizde oradaki esnaftan alışveriş yapıyoruz. Oranın ekonomisini kalkındırmaya çok dikkat ediyoruz. O yörenin insanını eğitiyoruz, yetiştiriyoruz. Burada çok güzel tesisler kurduk. Ben doğudan çok memnunum. Diyarbakır’da Siirt’te Adıyaman’da… Ben buraya PKK zamanında girdim, arkadaşlarım ‘Deli misin? orada yatırım yapılır mı?’ diyordu. Herkesi davet ediyorum Güneydoğu’ya burası Türkiye’nin kalbidir.

“İstanbul Havalimanı’na 25 milyar euro ödeyeceğiz”

Bizim işlerimizde inşaatın payı yüzde 8 ila 6 arasında değişiyor ciromuzda. İstanbul Havalimanı 5 ortak aldık. 10 milyar 200 milyon euroluk yatırım yapacağız. Yine 2 milyar Euro kira ödeyeceğiz. Bunu topluyorlar 32 milyar Euro yapıyorlar hem bana yazıyorlar hem diğer ortaklarıma yazıyorlar. Yahu kardeşim bizim burada aldığımız iş adamı başı 2 milyar Euro ve bunu başardık. Toplam 8 milyar Euro para harcadık. İstanbul Yeşilköy Havalimanı bizden önce kaç para kira ödüyordu? 130 Milyon Euro. Ben ne ödeyeceğim devlete 1 milyar Euro. 22 milyar Euro’yu 25 yıl ödeyeceğim. KDV ile beraber 25 Milyar Euro ediyor bu. Bunu nasıl algılamıyorlar. Bunu alıyorlar diyarlar ki 32 milyar Euro sen aldın… Ulaştırma Bakanlığı 38 adet yap işlet devret ihale yaptı. Ben yalnız 2’sinden iş almışım. Birisi Kuzey Marmara Otoyolu, yüzde 20 ortağım orada. 800 milyon Dolar düşer bana, ikincisi havalimanıdır. Başka yok.

"Baykal geldi dost olduk, Kılıçdaroğlu gelmiyor"

Siyasetçilerden gelen eleştirilere çok üzüldüğünü ileri süren Cengiz, "Deniz Baykal’a gittik, gelin, buyrun gezin dedik. Bir heyet kurdu ve geldi, anlattık. Ondan sonra dost olduk ve dostluğumuz devam ediyor. Keşke Sayın Kılıçdaroğlu da (gelse)... İnanıyorum ki yanlış bilgiler var elinde, yanlış konuşuyor. Biz kendisine de haber gönderdik, gelin baktıralım, gör, ondan sonra yaptığınız suçlamaları, çete suçlamasını yap. Ama öyle bir imkan olmadı. Bekliyoruz her zaman. Bekliyoruz, gelin diyoruz. Bakın kendisi Güneydoğulu, ben siyasete girmeyi düşünmüyorum ama girersem buradan gireceğim. Gel yaptıklarımızı gör diyoruz. İnşallah başarılı oluruz” dedi.

Ertuğrul Özkök'ün tartışılan sözleri

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun '5'li çete' diye nitelediği iş insanı Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'le konuşan gazeteci Ertuğrul Özkök, "Sorun sadece siz değilsiniz. Öbür tarafta hükümete yakın olmadığı için çok fazla haksızlığa uğrayan, en azından bu duyguyu taşıyan çok sayıda şirket var. Yani bir ülkede kutuplaşma başlayınca, maalesef bundan, olağanüstü tesisler yapmışsınız." ifadeleri kullandı.