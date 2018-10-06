CHP: McKinsey'in sözleşme fesih bedelini Albayrak ödesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, McKinsey ile ilgili ''Bakanlara söyledim, bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız'' sözlerini TBMM'ye taşıyan CHP, Amerikalı danışmanlık firmasıyla yapılan sözleşmenin tek taraflı iptali sonucunda çıkacak tazminatın, kim tarafından ödeneceğini sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP'li Murat Emir, McKinsey firmasıyla yapılan sözleşmenin tek taraflı iptali sonucunda çıkacak tazminatın, kim tarafından ödeneceğini sordu.

CHP'li Emir, sözleşme iptali ardından sözleşmeden cayma bedelinin kim tarafından ödeneceğinin belirsiz olduğunu, ödenecek bu bedelin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a rücu edilmesini önerdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir önergesinde şu soruları sordu:

Hazine ve Maliye Bakanlığı McKinsey firması ile yaptığı sözleşme feshedilecek midir?

McKinsey firması ile yapılan sözleşmenin tutarı nedir? Sözleşmede tek taraflı fesih halinde, fesih işlemini gerçekleştiren tarafın ceza ödeyeceğine dair bir hüküm var mıdır? Var ise bu cezanın tutarı nedir?

Sözleşme feshinden doğan ceza, kusurlu sözleşmeyi imzalayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a mı rücu edecektir? Yoksa ceza yine giderek yoksullaşan halkımıza mı ödettirilecektir?

Cumhurbaşkanının söz konusu firma ile sözleşme yapılacağından haberi var mıydı? Haberi yoksa Berat Albayrak bu anlaşmaya tek başına mı karar vermiştir? Durum böyle ise Cumhurbaşkanı aldatılmış mıdır?

McKinsey firmasıyla sözleşme feshinin, söz konusu firmanın başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere kamunun ölçüsüz harcamalarına yaptığı itiraz üzerine gerçekleştiği iddiaları doğru mudur?

Hükümet, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında Maliyet ve Dönüşüm Ofisi'nin kurulacağını açıklamıştı. Ofis için ABD'li uluslararası yönetim şirketi McKinsey'den danışmanlık hizmeti alınacağı belirtilmişti.