-CHP LİSTELERİNDE DAHA FAZLA KADIN ADAY BULUNACAK İZMİR (A.A) - 08.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı kapsamında partililer, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantılar yaptı. Kemeraltı ziyareti sonrasında, partili kadınların Lamia teknesindeki toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, 6 Aralık tarihinin kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 76. yıldönümü olduğunu, ancak Türkiye'de kadınların seçme hakkını kullanmasına rağmen, seçilme hakkını yeterince kullanamadıklarını söyledi. Parti olarak kadınlara büyük önem verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, gelecek genel seçimlerde CHP listelerinde daha fazla kadın adayın bulunacağı sözünü verdi. Kılıçdaroğlu, ''Yani yeni mecliste daha fazla kadın milletvekili olacak. Sorunlarınızı orada çözeceksiniz'' dedi. Daha sonra Kültürpark Gençlik Merkezinde partililerle buluşan Kılıçdaroğlu, ardından meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle İzmir Sanat'ta bir araya geldi. Her iki toplantı da basına kapalı yapılırken, gazetecilerin sadece görüntü ve fotoğraf almalarına izin verildi.