CHP liderinden adaylara yerel seçim mesajı: En çok oy alan aday olur

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı düzenlenen grup toplantısında yerel seçimlerde hiçbir aday için tasarrufta bulunmayacağını söyledi.

CHP'nin basına kapalı gerçekleştirilen grup toplantısının ana gündem maddesi yerel seçim hazırlıklarıydı.

Adayların yapılacak anketler sonucunda belirleneceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kim daha fazla oy alacaksa o aday olur. Hiçbir aday için tasarrufta bulunmayacağım, hedefimiz iktidar olmak" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda izlenecek yol da belirlendi.

Anayasa'nın ilk dört maddesinin kırmızı çizgi olduğu tekrarlanırken, üzerinde uzlaşılan 60 maddenin Meclis'ten geçirilmesi görüşü konusunda mutabakat sağlandı.

CHP lideri, başörtülü milletvekili tartışmalarına da değindi.

Kılıçdaroğlu, bu konu ile ilgili tavırlarının merkez yönetim kurulu toplantısında netleşeceğini belirtti ve "Olmayan bir şey üzerinden tartışma yapılmaması gerektiğini" ifade etti.

Bazı milletvekilleri toplantıda CHP liderine, Irak tezkeresine "evet" oyu verilmesi ile ilgili eleştiriler de yöneltti.