CHP lideri Kılıçdaroğlu, Veyis Ateş'in istediği 10 milyon Euro'yu sordu: Ankara’da kimin için istendi bu para, savcılar ne zamana kadar işinizi yapamayacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk TV sunucusu Veyis Ateş’in firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan istediği belirtilen 10 milyon Euro ile ilgili “Ankara’da kimin için istendi bu para, savcılar ne zamana kadar işinizi yapamayacaksınız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 4 yıl önce yaptığı Adalet Yürüyüşü’nün yıl dönümü olduğunu belirterek, "Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal. Lağım. Sevgili Halkım bunları önlemek için 4 yıl önce Adalet Yürüyüşü’ne çıkmıştım. Bu borsacılar şehit kanlarını satmasınlar diye, birileri milyonlarca Euro götürürken halkımız aç kalmasın diye” dedi.

"Her şeyin borsasını kurduklarını duyuyorduk. FETÖ borsası ile ne kadar kodaman FETÖ’cü varsa serbest bıraktılar, 15 Temmuz Şehitlerini sattılar” diyen Kılıçdaroğlu, “ Şimdi de bir gazetecinin bir iş adamından 10 milyon Euro istediğine şahit oluyoruz. Niçin? Hukuki kovuşturmayı önlemek için.

Ankara’daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor. Ankara’da kimin için istendi bu para, bilmek istiyorum. Savcılar ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız? Harekete geçin, kimin için istendi bu para, öğrenin” paylaşımlarında bulundu.

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