"Ses kaydı var" açıklaması; Habertürk sunucusu Veyis Ateş, firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istedi mi?

Gazeteci Yavuz Oğhan, KRT TV'de katıldığı bir programda gazeteci Veyis Ateş'in firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediğini iddia etti. Oğhan, HaberTürk yazarı Sevilay Yılman'ın Ateş ile Korkmaz arasındaki telefon görüşmesinin ses kaydını dinledikten sonra kendisine söz konusu iddiayı anlattığını söyledi.

Yavuz Oğhan, Yılman'dan aldığı bilgileri aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Sezgin Baran Korkmaz ocak ayında Veyis Ateş'le bir görüşme yapıyor yurt dışına gittikten sonra. O görüşmesinde de birçok gayrimeşru isim gibi kayda alıyor. Veyis Ateş o konuşmada şunu söylüyor: 'Senin çoluğuna çocuğuna kavuşma hakkın var. Biliyorum çok kızgınsın, biliyorum sana çok büyük haksızlık edildi. Biliyorum senin bu hallere düşmemen lazımdı. Ama bunun çözümü için de bir yol var diyor. Ben Ankara'dayım şuanda gerekli görüşmeleri yaptım. Ve senin dönüşün için imkan söz konusu. Bunu masaya oturup konuşmamız lazım.' Bunu Sevilay (Yılman) çok daha iyi yazacaktır yarın kaydını çünkü tutmuş o. Onun üzerine Sezgin Baran Korkmaz, "masaya nasıl oturacağım" diyor. 'Hayır ben senin adına oturacağım diyor masaya.' Korkmaz, "Ben parayı verdim sonra iş olmadı ne olacak" diye soruyor. 'Ben alacağım parayı ama onlara vermeyeceğim.'

"Sevilay Yılman'a 3 dakikalık bir kayıt dinletiyor"

Oğhan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sezgin Baran Korkmaz, bu konuşmayı da Sevilay Yılman'a yazdığı yazı sonrasında "evet ben Sezgin Baran Korkmaz'ı tanırım" yazısı sonrasında arıyor; hem reddetmediği için bu tanışıklığı teşekkür ediyor. Hem de "benden bu paraları, 10 milyon euro isteyen bir gazeteci var. Benden maaş alan gazeteciler var" diyor. Maaş alan gazetecilerin isimlerini söylediğini zannediyorum. Ama Sevilay onları söylemedi. 10 milyon euroyla ilgili de Veyis'in ismini söylüyor Sevilay Yılman'a. Yılman, 'kaydını dinlemeden inanmam' diyor. Onun üzerine 3 dakikalık bir kayıt dinletiyor. O kayıtta da bu söylediğim şeyler geçiyor."

TIKLAYIN -Fatih Altaylı: Sezgin Baran Korkmaz beni aradı, Veyis Ateş'le ilgili iddialarını Habertürk yönetimi ile de paylaştım

Altaylı da yazısında aynı iddiaları aktarmıştı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, "Veyis Ateş isimli gazeteci beni 7 Ocak günü aradı' diye başladı. Gerisi utanç vericiydi. Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar.- Kriminal nitelikte suçlamalar. Akıl alır gibi değildi." ifadelerini kullanmıştı.

Sedat Peker'den yeni iddia: Süslü Sülüman Veyis Ateş'e de Mercedes ve polis koruması vermiş

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ise Twitter'da yeni bir iddiada bulunarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Veyis Ateş'e koruma ve devlete ait olan aracı verdiğini söyleyerek, "Kıymetli dostlarım, bu süslü sülüman varya, rüşvet işlerini organize ettirdiği veyis ateşe devlete ait olan mercedes araç, ve aynı bana verdiği gibi polis koruma da vermiş." dedi.

Sevilay Yılman: Yarına yazımı bekleyin

Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş arasındaki konuşmaya ait ses kaydını dinlediği iddia edilen Sevilay Yılman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herkes beni arıyor da... Tek tek cevap vermek mümkün değil... O yüzden yarına yazımı bekleyin... Hiç merak etmeyin yarın her şeyi okuyacaksınız. Kim kime ne demiş? Nasıl demiş?" dedi.