CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeyi, AKP-MHP-mafya üçgeni yönetiyor

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre; CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında konuştu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın 2018 seçimini anımsatarak “2018’de ortak aday çıkmadı, Türkiye 5 yıl kaybetti” ifadeleri, CHP MYK’de konuşulan konu başlıkları arasında yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun, “Bu, Millet İttifakı’nın ortak konusudur. Seçim dönemine girildiğinde değerlendirilir. İttifak ortakları görüşür ve hep birlikte bir karar alır” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun “Cumhur İttifakı; AK Parti, MHP ve mafyanın ittifakına dönüşmüş durumda. Bu üçgen Türkiye’yi yönetiyor. Üçünün de kesiştiği yerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var. Suçluluğun telaşı ile bazı açıklamalar yapıyor. Esas söylediklerime yanıt veremiyor, konuştuklarımın sadece bir kısmına saldırıyor. Bu adamlar çıkıp miting yapıyorlar, ‘kan akıtacağız’ diyorlar. Devlet Bahçeli gidiyor, öbürünü hapiste ziyaret ediyor. Özel af kanunu çıkarıyorlar. Siyasi parti liderini tehdit ediyor. Devletler mafya ile mücadele eder, bunlar kullanmaya çalışıyor. Devlet mi bunları kullanıyor, bunlar mı devleti kullanıyor? Artık birbirine girdi” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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