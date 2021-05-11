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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeyi, AKP-MHP-mafya üçgeni yönetiyor

11 Mayıs 2021 07:35

CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’nın; AKP, MHP ve mafyanın ittifakına dönüştüğünü belirterek “Bu üçgen Türkiye’yi yönetiyor. Devletler mafya ile mücadele eder, bunlar kullanmaya çalışıyor” dedi. Kılıçdaroğlu, Ali Babacan’ın “ortak aday” açıklamasına yönelik “Seçim takvimine girildiğinde Millet İttifakı bunu görüşür ve ortak bir karar alır” yorumunda bulundu.

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