CHP lideri Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor, unutmayacağım bunu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'ndaki yeni görevden almalar ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "el ele vererek halkı fakirleştirdiğini" söyledi. CHP lideri, Kavcıoğlu'na işaret ederek, "Bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!" dedi.

Dolar/TL kurunda yeni rekor kırılmasını takip eden saatlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile görüşmesinin ardından banka yönetiminde gece yarısı operasyonu yapıldı. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

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Konuya ilişkin olarak Twitter'dan paylaşım yapan CHP lider Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!"