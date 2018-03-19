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Politika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da (5)

ADANA'DAN AYRILDI Çukurova Belediyesi'nin toplu temel atma töreni ile bir dizi açılış için Adana'ya gelen, çeşitli ziyaretlerin ardından muhtarlarla buluşan Kemal Kılıçdaoğlu, daha sonra Fatih Terim ile yaşadıkları kavga ile gündeme gelen Selahattin Aydoğ

19 Mart 2018 00:37

ADANA\'DAN AYRILDI
Çukurova Belediyesi\'nin toplu temel atma töreni ile bir dizi açılış için Adana\'ya gelen, çeşitli ziyaretlerin ardından muhtarlarla buluşan Kemal Kılıçdaoğlu, daha sonra Fatih Terim ile yaşadıkları kavga ile gündeme gelen Selahattin Aydoğdu’nun sahibi olduğu Yüzevler Kebap’da meşhur adana kebabı yedi. Kılıçdaroğlu buradan ayrılarak amcasının yeğeni Aycan Kılan ile Ahmet Poçak’ın Uçak Mahallasi’ndeki evlerinde yapılan nikah merasimine katıldı. Kılıçdaroğlu, nikahın ardından havayoluyla Adana’dan ayrıldı.

 

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