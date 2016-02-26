Kılıçdaroğlu'ndan fezleke açıklaması: Hazırlayan kişi savcılık görevini yapmıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin 35. Olağan Kurultayı ve 19 Ocak'taki TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmalar ile Twitter hesabındaki paylaşımlarla "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" gerekçesiyle fezleke hazırladı. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "O fezlekeyi hazırlayan kişi, savcılık görevini yapmıyor" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesindeki "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hazırlanan fezleke, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Kılıçdaroğlu hakkında Türkiye çapında, AK Parti milletvekilleri ve üyelerinin arasında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıçdaroğlu hakkında kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.