CHP lideri, iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri 8 temel konuyu açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda ilk hafta, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçireceklerini, esnafın kredi faizlerini sıfırlayacaklarını, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıldığı yere götüreceklerini dile getirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları İl Başkanları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, video konferansta, iktidara gelmeleri halinde ilk bir haftada hayata geçirecekleri 8 temel konuyu sıraladı. Kılıçdaroğlu'na Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da eşlik etti.

"CHP iktidarıyla Aile Destek Sigortası gelecek"

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle: "Belediyelerimiz sosyal yardımlarını kesecekler diye propaganda yaptılar, tam aksine sosyal yardımların kalitesi arttı, görünürlüğü de kayboldu yani sağ elin verdiğini sol el görmedi, belediye başkanları insan onurunu koruyarak sosyal yardım yapıyorlar. Kişinin yoksulluğunu afişe etmiyorlar, onurunu koruyorlar çünkü yoksulluk kader değildir, eğer bir kişiye sosyal devlet katkı vermemişse kabahat sosyal devlettedir, vatandaş da değildir.



Ekonomik, sosyal açıdan vatandaşın karşılaştığı bütün sorunları çözme konusunda çok kararlı bir tutum sergileyeceğiz. CHP iktidarında Aile Destekleri Sigortası gelecek. Hiçbir çocuk bu coğrafyada yatağa aç girmeyecek. ‘Bir çocuk yatağa aç giriyorsa ben o gece uyumayacağım’ diyeceksiniz. Böyle kararlı, inançla bunu ifade edeceksiniz. Bunları elbette yaparız, niye yapmayalım? Son derece basit kurallar…



Bir yasa çıkaracaksınız, Aile Destekleri Sigortası diye, nasıl işsiz kalan işsizlik sigortasından para alıyorsa, Aile Destekleri Sigortası’nda da yoksul hanede kadının banka hesabına para yatacak, her ay, düzenli. Kadın bankadan parasını çekecek, çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Böylece onun yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Onun yoksulluğunu sadece sosyal devlet bilmiş olacak. Biz yoksullukla mücadeleyi aynı zamanda inanç, hukuk, adalet temelli hayata geçirmiş oluyoruz."

Kılıçdaroğlu, CHP iktidara gelirse, bir haftada yapacakları açıkladı

"Manisa’dan MHP’liler bana selam göndermişler, benden de selam gönderirseniz çok mutlu olurum. Söyleyin, Kılıçdaroğlu dedi ki, ‘dostlarımızla beraber kurduğumuz CHP iktidarında ilk bir haftada yapacağımız 8 temel konu var. Bunlardan 8’incisi ilk bir haftada meşhur İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız. İlk bir haftada...

Esnafın kredilerinin faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifleri'nden ve bankalardan aldıkları kredilerinin faizlerini sıfırlayacağız.



Süleyman Şah Türbesi’nin, bunu ülkücü kardeşlerim çok iyi bilir ve anlarlar, tekrar kaçırıldığı yere götüreceğiz.



KYK’dan üniversitede okurken kredi alan ama işi olmadığı için çalışamayan, çalışamadığı için devletin icrası ile karşı karşıya olan faiz yüklenen, babalarının mallarına haciz konulan uygulamadan gençleri kurtaracağız. Onların faizlerini sıfırlayacağız, çocuk iş bulduğu takdirde kredisini ödeyecek. Önce iş bulacaksın ki parasını ödesin.



İstanbul Sözleşmesi’ni anlatırken salt İstanbul Sözleşmesi olarak düşünmeyin. Kadına yönelik şiddeti engelleyen bir sözleşme olarak beyinlere kazınması lazım. Bu şekliyle anlatılması gerekiyor.



Vatandaş ‘bize göçmenler kadar değer vermiyorlar’ diyor. Doğru. ’40 yıldır vergi veriyorum, 40 gün bakamadı’ diyor. Doğru. Bütün bunların hepsi bir şekilde bizim hafızamıza kazındı. Milletvekili arkadaşlarımı görevlendirdim, gittiler, geldiler, salı toplantılarında ifade ettim.



En son yaptığım bir konuşma var. En azından bayram öncesinde bu şekercilerin, pastacıların açık olması lazım. Berberlerin, kuaförlerin en azından iki gün açık olması lazım. İnsanlar en azından insanlar gidip çocuklarını oyuncak, ayakkabı, şeker alabilir. Bunu bile çok görüyorlar. Bu süreçte en büyük sıkıntıyı yaşayan esnaflar. Sanayicide bir sorun yok.



Fabrika çalışıyor, üretim yapılıyor, ihracat tamam ama esnafta olağanüstü bir geriye gidiş var. Esnaf gerçekten perişan. Dolayasıyla en büyük tepki de esnaftan geliyor."