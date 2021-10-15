CHP'li Yüceer'den Sağlık Bakanlığı'na: İşçinin emekçinin gelirinden ne istiyorlar?

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Sağlık Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge ile sağlık işçilerinin vardiya saatlerini değiştirmesine ve işçilerin gece vardiyası için aldığı yüzde 35 fazla mesai zammını iptal etmesine tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Yüceer'in açıklaması şöyle:

''İşçinin emekçinin gelirinden ne istiyorlar?''

"Sağlık çalışanları zaten zor şartlarda çalışıyor. Bir buçuk yıldır süren salgın nedeniyle yıpranmış durumdalar. Her şeye rağmen gece gündüz çalışarak hizmet veren bu insanlara bu yanlış yapılmamalı. Hali hazırda imzalanmış bir toplu sözleşme varken işçilerin sözleşme ile elde ettiği mesai zammı hakkı gasp edilmek isteniyor. Bu kadar zor bir süreçte işçinin, emekçinin gelirinden ne istiyorlar. İşçilerin toplu sözleşmeden doğan haklarını bir anda bir genelge ile ellerinden almaya çalışmak doğru değil.''

"Sağlık Bakanlığı'nın işçilerin evlerine nasıl ulaşacağı hakkında endişesi yok"

''Yeni yönetmeliğe göre işçiler üçlü vardiya sisteminde çalışmaya zorlanıyor. Bu durumda işçiler, gece geç saatlerde vardiya değişimi yapacak. Sağlık Bakanlığı, işçilerin gece geç saatlerde sokağa çıkarak kendi başlarının çaresine bakmalarını bekliyor. Anlaşıldığı üzere; Sağlık Bakanlığı’nın, toplu ulaşım araçlarının çalışmadığı saatlerde işçilerin iş yerine ve evlerine nasıl ulaşacağı ve can güvenlikleri hakkında herhangi bir endişesi yok. Bu durum hiç göz önünde bulundurulmamış. İşçiler tepkilerinde haklılar. Sağlık Bakanlığı’nı, işçilerin taleplerini dinlemeye ve bun yanlıştan dönmeye davet ediyorum."