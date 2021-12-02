CHP'li Yüceer: 'Ormansızlaştırma yönetmeliği' geri çekilmeli

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, ormanlık alanlarda yapılaşmanın önünü açtığı belirtilen yönetmelik değişikliğine tepki gösterdi. Yüceer, “Bu yönetmelik 'ormansızlaştırma yönetmeliği' anlamına gelmektedir ve derhal geri çekilmelidir. Bu yönetmeliğe göre, ‘kamu yararı’ ve ‘zaruret’ adı altında ormanlar, bedel alınmadan yapılaşmaya, ranta açılacak ve yok edilecek” dedi.

Resmî Gazete’de yayınlanan düzenleme ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasına tepki gösteren CHP Parti Meclisi Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bu yönetmelik 'ormansızlaştırma yönetmeliği' anlamına gelmektedir ve derhal geri çekilmelidir. Bu yönetmeliğe göre; ‘kamu yararı’ ve ‘zaruret’ adı altında ormanlar, bedel alınmadan yapılaşmaya, ranta açılacak ve yok edilecek. Yeni yönetmeliğe göre artık ‘kamu yararı’ ve ‘zaruret’ halinde ormanlık alanlara; yol, liman, havaalanı, demiryolu, baraj, gölet, teleferik hattı, tünel, patlayıcı madde emniyet alanı ve yeraltı deposu, savunma ve güvenlik tesisi, enerji nakil hattı, trafo, enerji üretim santrali, ölçüm ve gözlem istasyonu, telefon iletim hattı ve panosu, ölçüm istasyonu, doğalgaz ve petrol boru hattı, katı atık aktarma, bertaraf ve depolama tesisi, petrol ve doğalgaz arama, işletme ve yeraltı tesisi, hayvan barınağı, mezarlık, aile sağlık merkezi, hastane, dini eğitim tesisi, futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu, ceza infaz kurumu yapılabilecek. Üstelik devlet bu yapılaşmalardan işletme bedeli de almayacak.”

"AKP iktidarı, ormanları rant alanı arsalar olarak görüyor"

Yönetmelikle yapılan düzenlemelerin Anayasa’ya ve Orman Kanunu’na aykırı olduğunu ifade eden Yüceer, “AKP iktidarı, Anayasa’yı aşarak yaptığı bu yönetmelik değişikliğiyle ormanları rant alanı arsalar olarak gördüğünü bir kez göstermiştir. Ormanlarımız parçalanarak yok edilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre; sadece 2008 ile 2019 yılları arasındaki 11 yıllık sürede, ormanlarımızdaki 10 hektardan küçük orman parçalarının sayısı rekor bir oranla yüzde 118 artarak 55 bin 484’ten 120 bin 789’a çıkmıştır. Böylece ormanlarımızdaki parça sayısı 101 bin 890’dan yüzde 55,6 artarak 158 bin 519’a ulaşmıştır” dedi.

"Orman izin bedelleri düşürüldü"

Yönetmelik değişikliği ile izin bedellerinin de düştüğüne değinen Yüceer, “Yönetmelikte yapılan değişiklikle orman izin bedelleri düşüyor. Geçmişte başvuran birisi daha çok bedel öderken, bugün başvuran birisi daha az izin bedeli ödeyecek. Yalnız 2012-2020 yılları arasında, Orman Kanunu’nun 17. Maddesi kapsamında 27 bin 405 adet tesise 255 bin hektar izin verildi. İzinler verilirken hep 'kamu yararı' ve 'zaruret' olduğunu iddia ediyorlar. Kamu yararına olan tek şey ormanlarımızın yok edilmemesidir” değerlendirmesini yaptı.

"Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki ormanların yüzde 68'i maden ruhsatlı"

TEMA Vakfı’nın yaptığı maden alanları araştırmasını anımsatan Yüceer, “Araştırmaya göre, Türkiye’de 15 şehrin yüzde 62’si maden için ruhsatlandırılmış durumda. Bu illerdeki ormanların ortalama yüzde 58’i, tarım alanlarının yüzde 60’ı madenlere ruhsatlanmış durumda. Tekirdağ ve Kırklareli illerimizin her ikisinin de yüzde 65’i madenlere ruhsatlı, her iki ilin ormanlarının yüzde 68’i ise madenlere ruhsatlı” ifadelerini kullandı. (ANKA)