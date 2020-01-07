CHP'li Yüceer'den Sağlık Bakanı'na çağrı: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın şartlarını taşımayan adayların sınavları iptal edilsin

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na, sınava giriş şartlarını taşımayan adayların da girmesinin mağduriyet yarattığına dikkati çekti. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Yüceer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı puanlama ve sıralama işleminin şartları taşımayan adayların sınavlarının iptal edilmesinin ardından yapılması için çağrıda bulundu.

ÖSYM tarafından 22 Aralık 2019 tarihinde yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvurularında, sınava giriş şartlarını taşımayan adayların da sınava girdikleri ortaya çıkmıştı. Bu durum, sınav sonuçları açıklandığında yan dal uzmanlık şartlarını taşımayanların da sıralamada yer almalarına neden olacağı için adaylarda büyük endişe yarattı.

Meclis'e soru önergesi verildi

Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle TBMM’de soru önergesi veren CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, “Şartları taşıyan uzman doktorlar, tercihlerini şartları taşımayan kişilerin de yer aldığı bir sıralamaya göre yapmak zorunda kalacaklardır. Bu durumun mağduriyet yaratacağı ortadadır. Geçmişte ÖSYM’de yapılan usülsüzlüklerin gün yüzüne çıkmaya başladığı bir dönemde, devlet hizmeti yükümlülüğü yerine getirerek sınava girmeye hak kazanmış uzman hekimlerin tercihlerine etki edecek böylesi bir uygulama, adaylarda kaygı yaratmaktadır” dedi.

Bu nedenle adayların talebinin puanlama ve sıralama sonuçlarının açıklanmasının, sınava giriş yeterliliği olmayanların elenmesinden sonra açıklanması olduğunu belirten Yüceer, Bakan Koca’ya “Bakanlığınız, şartları taşımayan adayların sınavlarının yok sayılması, puanlama ve sıralamanın da bu işlemin ardından yapılması yönünde ÖSYM nezdinde bir girişimde bulunmuş mudur?” diye sordu.

2018 yılında kaç kişi elendi?

Yüceer, 2018-YDUS sonuçlarına göre başarılı sayılan, ancak yerleştirme sürecinde sınava giriş şartlarını taşımadıkları tespit edilen kaç kişi bulunduğunu, bu kişilerden boşalan kontenjanlara ne şekilde yerleştirme yapıldığını sordu.

Ayrıca Yüceer, ilerleyen yıllarda yapılacak sınavlarda benzer sorun yaşanmaması için Bakanlığın bir çalışması olup olmadığı hakkında bilgi istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yüceer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya puanlama ve sıralama işleminin şartları taşımayan adayların sınavlarının iptal edilmesinin ardından yapılması için çağrı yaptı.

Yüceer, şunları ifade etti:

“Türkiye, bir haftadır eski ÖSYM Başkanı’nın itiraflarını dinliyor. Geçmişte sınavlarda yapılan usülsüzlükler ifşa ediliyor. Vatandaşlar haklı olarak endişe duyuyor. Bu ortadayken, tıpta uzmanlık yan dal sınavında şartları sağlamayan adaylara sınava girme imkanı tanınması, ‘şartları taşımayanlar da mı atanacak’ kaygısı yaratmaktadır. Şartları taşımayanlar yerleştirme sırasında açığa çıkarılacak olsa bile, bu durum diğer adaylar bakımından haksızlık yaratacak niteliktedir. Çünkü bir adayın, kaç kişinin hak etmediği halde başvurduğunu, koşulları taşımayanların elenmesinin ardından sıralamanın nasıl değişeceğini bilmesi mümkün değildir. Bu şartlarda başvurusunu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu nedenle, öncelikle yan dal uzmanlık şartlarını taşımayanlar elenmeli, sonuçlar bu elemenin ardından açıklanmalıdır.”