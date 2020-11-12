CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Koronavirüs'e yakalandı

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in yaptırdığı Koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Şenel, ilaç tedavisine başladı.

Yeşilova Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'e yapılan Covid-19 testi maalesef pozitif çıktı. Evinde ilaç tedavisine başlanan başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Bu istirahat sürecini sağlıkla ve en hafif şekilde atlatmasını umuyor, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an evvel sağlıkla görevinin başına gelmesini bekliyoruz" denildi.