CHP'li Veli Ağbaba, zirai donun vurduğu kayısı bahçelerini ziyaret etti; "Darende afet bölgesi ilan edilmeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Darende'de yaşanan zirai don olayından etkilenen kayısı bahçelerini inceleyerek, üreticilerin mağdur olmamaları için bölgenin afet kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

Darende CHP İlçe Başkanı Haluk Ormancı ve Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca ile dün Aşağı Ulupınar mezralarını gezen Ağbaba, bölgede yemeye dahi kayısı kalmadığını bildirdi.

"Mutlaka, devletin destek olması gerekir"

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca ile iki gündür sahada olduğunu belirten Ağbaba, 1300 rakımın üzerinde olan bölgelerde bile yenilecek mahsul kalmadığına dikkat çekti. Hükümete çağrıda bulunan Ağbaba şunları söyledi:

"Bölgemiz afet kapsamına alınmalı ve çiftçilerimizin borçları ertelenmelidir. Çiftçilerimizin varlığını sürdürebilmeleri için sahip çıkılması gerekiyor. Malatya'da görülmemiş bir afet yaşandı. Daha önceleri Mart ve Nisan aylarında görülen zirai don olayı, Mayıs ayında yaşandı. Çiftçilerimizin beklentisi şu; Kan alacak damarı yok. Borcunu ödeyecek bir kuruş parası yok. Burada yapılması gereken, afet kanununa göre; yüzde 40'dan fazlası afet olması lazım.

2014'te yaşanan afetin daha büyüğü yaşandı. Faizler silinmeli, borçlar da uzun vadeyle ertelenmeli. Mutlaka çiftçiye destek verilmelidir. Yoksa bu bölgede yaşayan çiftçiler, borçlarını ödeyemeyeceği gibi, çoluğunun çocuğunun ekmeğini de çıkaramaz. Bugün Darende’deyiz, 11 Mayıs çiftçilerin hali bu. Mutlaka, devletin destek olması gerekir. Bize laf yetiştirmeye çalışanlara söylüyorum, gelin Malatya'nın kayısısına, üzümünden, bademine, cevizine, kirazına kısacası vatandaşımızın geçim sağladığı ekmeğine sahip çıkalım." (ANKA)