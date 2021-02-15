CHP'li Veli Ağbaba'dan AKP'li Mahir Ünal'a: Sen ne utanmaz bir insansın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara açıklamasını hedef alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a sert tepki gösterdi. Ağbaba, "Sen ne utanmaz bir insansın! Bugüne kadar kaçırılan askerlerimiz için ne yaptınız?" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekillerin açıklamalarını hatırlatan Veli Ağbaba'nın Mahir Ünal'a verdiği yanıt şöyle:

"Sen ne utanmaz bir insansın!

Bugüne kadar kaçırılan askerlerimiz için ne yaptınız?

Onlarca kez çağrı yaptık, tek bir yanıt verdiniz mi?

PKK'nın katlettiği 13 masum evladımızın kanı elinizdeyken Genel Başkanımızı suçlamak arsızlıktır, alçaklıktır."

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Öte yandan Veli Ağbaba sosyal medyadan açıklamalarına şöyle devam etti:

"CHP’ye saldıran ALÇAK SİYASETÇİ VE GAZETECİLERE duyurulur

Kaçırılan asker ve polislerimiz için basın toplantısı yaptık, soru önergeleri verdik. Genel Başkanımız ailelerle defalarca buluşup onların isteğiyle Başbakanla görüştü. İktidar yetkilileri peki siz ne yaptınız?

Sizde hiç utanma yok mu? Dün PKK’nın katlettiği evlatlarımızın anaları babaları yalvardı. Seslerini duymadınız, yüzlerine tüm kapıları kapadınız, ailelerin sesi olduk bizi de dinlemediniz. Bugün hamaset yapmayın, özür yerine utanmadan üste çıkıyorsunuz. Susun aileleri dinleyin.