Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına siyasiler, gazeteciler ve meslek kuruluşlarından tepki

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber sebebiyle sabaha karşı evinden gözaltına alındı. Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına siyasi, gazeteci ve meslek kuruluşlarından tepki geldi.

TIKLAYIN - Odatv'den gözaltına alınan haber müdürleri için çağrı: FETÖ’nün hedefindeki Barış Terkoğlu derhal serbest bırakılmalı

CHP'li Bakan: Gözdağı verme girişimi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Cumhuriyet ve OdaTv yazarı gazeteci Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. CHP'li Bakan, “Barış’a tarafız” dedi. Yaptığı açıklamada büyük üzüntü duyduğu belirten Bakan “Herkesin bildiği ve hatta açık kaynaklarda, internet sitelerinde isimlerinin yayınlandığı bir ortamda bu gözaltı kararı bir ulusal güvenlik meselesinden ziyade bir gözdağı verme girişimi gibi görünmektedir" dedi. CHP'li Bakan, açıklamasının devamında, “Biz Barış’a tarafız. Onun gazetecilik için ödediği bedelin farkındayız. FETÖ’cülerin tutmayan kumpasları ömründen bir parça çalmışken sabaha karşı yapılan bir operasyonla benzer şekilde gözaltına alınan Barış Terkoğlu’nun yeni bir dava girişimiyle ve şehidin haberini yaptığı için sesinin kesilmek istenmesinin karşısındayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: Zulmünüz arttıkça çirkin ve katlanılmaz oluyorsunuz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, yaptığı açıklamada, "Barış Terkoğlu gazetecidir. Yapılan haberdir. Sabaha karşı gözaltı kabul edilemez" dedi. Özkan, şunları kaydetti:

"Zulmünüz arttıkça çirkin ve katlanılmaz oluyorsunuz. Barış, şimdi İstanbul emniyette. Barış Terkoğlu yalnız değildir. Derhal serbest bırakılmalıdır. Türkiye’nin doğru, dürüst olarak tanıdığı bir gazeteciyi sudan bir gerekçe ile sabaha karşı 04:00’da evinden gözaltına aldırmak savcılık mı? Daha akıllanmadınız mı? Özgürlükleri katlederek ne geçiyor elinize? Kim istiyor bunu? Sabah çağır gelsin ifadesini versin. Zulmünüz batsın."

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Basın özgürlüğünü kısıtlayan bir uygulama

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınmasının yanlış olduğunu ve basın özgürlüğünü kısıtlayan yanlış adli uygulamaların kamu görevlilerinin yükümlü oldukları ve büyük fedakarlıkları göze aldıkları kamu düzenine zarar verdiğini belirtti. Feyzioğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"OdaTV sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu’nun Libya’da şehit edilen bir kahraman MİT mensubumuzun ismini deşifre ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı bilgisine ulaşmış bulunuyorum. OdaTV’nin şehidimizin cenaze törenine ilişkin yaptığı haberi inceledim. Şehidimizin soyadını kullanmadığını ve ailesine ilişkin bilgileri de kodlayarak verdiğini gördüm. Buna karşın şehidimizin ad ve soyadının daha önce Meclis kürsüsünde açık oturumda söylenmek suretiyle sır niteliğinin ortadan kaldırılmış olduğunu tesbit ettim. Bütün bu hususlar dikkate alındığında gözaltı uygulamasının yanlış olduğu açıktır."

İyi Partili Özdağ: FETÖ’cü bir yöntem

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Terkoğlu’nun gözaltına alınması ile ilgili, "Odatv Haber Müdürü’nün şehit haberlerini vermenin suç olduğu iddiası ile gözaltına alınması, bunun da FETÖ’cü bir yöntem olan sabaha karşı saat 4’te evi basılarak yapılması iktidarın ne kadar çaresiz ve korku vermeye yönelik operasyonlara muhtaç olduğunu göstermektedir. Ben FETÖ operasyonlarının yıldıramadığı Odatv’yi, çakma FETÖ operasyonları ile kimsenin yıldıramayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Gözaltılarla amaç etrafa korku salmak

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınmasıyla alakalı Twitter’dan şunları kaydetti:

"Gözaltıların gözdağına çevrildiği dönemdir bu dönem. Aslında rejim sahiplerinin korkusudur burada üzerinde durulması gereken. Güç kaybediyorlar ve korkuyorlar. Bir gazeteci Barış Terkoğlu. Çağırsanız gelir. Maksat etrafa korku salmak. Kimse korkmuyor ama siz korkuyorsunuz."

HDP'li Ahmet Şık: Trollerin hedef göstermesinden sonra alınmış

HDP Milletvekili Ahmet Şık, Terkoğlu’nun gözaltına alınmasını "Milletvekili Ümit Özdağ’ın 1 hafta önce Meclis'te basın toplantısıyla duyurduğu, Yeniçağ’ın daha önce haberleştirdiği, köy muhtarı ve meslektaşlarının sosyal medyada fotoğraflarla duyurduğu bir olay haber yapılınca Barış Terkoğlu trollerin hedef göstermesinden sonra alınmış" sözleriyle eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Haber alma hakkı cezalandırılıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şu ifadeleri kullandı:

"Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınması, gazeteciliğin ve halkın haber alma hakkının cezalandırılmasıdır. Gazetecilik bilinmesi istenmeyenleri açığa çıkarmaktır. Bunu yaptığı için bir gazetecinin gözaltına alınması kabul edilemez bu."

Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gözaltı değil Gözdağı

DİSK Basın-İş Sendikası gözaltı değil gözdağı vurgusu yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası da, "Gözaltı değil Gözdağı" ifadesini kullanıp, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasını "Gazetecilikte ısrar edenlere tehdit mesajı" olarak niteledi.

2019 yılı gazetecilik ödüllerini açıklayan ve Barış Terkoğlu'nu "Metastaz" kitabıyla inceleme-araştırma ödülüne layık gören Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti de, Terkoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili "Önemli bir ses susturulmak isteniyor" yorumu yaptı.

Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) Türkiye şubesi de gözaltı kararına tepki gösteren kuruluşlar arasında yer aldı. RSF Türkiye'den Erol Önderoğlu, Terkoğlu'nun serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı.

Faruk Bildirici: Bilginin topluma ulaşmasını istemeyen korkar

Medya Ombudsmanı gazeteci Faruk Bildirici de Twitter mesajında "Bilginin topluma ulaşmasını istemeyen korkar" dedi.

Eren Erdem:

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem de Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabında konuyu eleştiren Eren, CHP Manisa İl Başkan yardımcısının kızı Hülya Kılıç'da göz altına alındığını duyurdu.

Erdem şunları kaydetti: Bu haksız uygulama acilen son bulmalı

"Oda TV muhabiri ve aynı zamanda Manisa İl Başkan yardımcımızın kızı Hülya Kılıç an itibariyle yaşadığı Manisa’da İstanbul’a götürülmek üzere göz altına alındı. Süreci takip ediyoruz. Barış Terkoğlu ve Hülya Kılıç gazetecidir. Bu haksız uygulama acilen son bulmalıdır..."