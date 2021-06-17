CHP'li Utku Çakırözer: Kim bu "dış güçler", çıkın açıklayın

T24 Haber Merkezi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AKP iktidarının ülkede yaşanan ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlar karşısında dile getirdiği 'dış mihraklar, dış güçler' söyleminin ekonomideki buhranı, işsizliği, yolsuzluğu örtmek için kullandığını söyledi. Muhalefet 'dış mihrakların' araştırılması için Meclis'te komisyon kurulmasını talep ederken, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

CHP'li Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda AKP iktidarının ekonomideki kötü gidişattan, toplumsal sorunlara yaşanılan sıkıntıların sorumlusu tuttuğu 'dış mihraklar' söylemi tartışma konusu oldu.

"Dış güçler kim açıklayın"

AKP iktidarında kötü giden her şeyin sorumlusunun dış mihraklar olduğunun söylendiğini dile getiren Çakırözer, şöyle konuştu: "AKP iktidarında işler iyi giderse kendilerinden, beceriksizlikleri nedeniyle kötü giderse hep dış mihraklardan. Bir garip ve inandırıcı olmayan savunma tarzı artık gelenek hâline geldi. Millet yaşam tarzına müdahalelere karşı çıkmak için Gezi Parkı'na iniyor, yanıt; 'Dış güçler devrede.' Ülkede damat bakan ekonomiyi yönetemiyor, dolar fırlıyor, enflasyon yükseliyor, yine, dış mihraklar. Notlar yükselince Reis'in, kırılınca dış güçlerin eseri.



Şimdi de suç örgütü lideri Sedat Peker, siyaset, mafya, rant ilişkisi ve buna aracılık eden yargı mensupları, bürokratlar, sözde gazetecilerin vahim suç ortaklıklarını ifşa ediyor. Yapılması gereken belli, savcılar açacak dosyayı, gittiği yere kadar götürecek. Ama ne gerek var, havale et, dış güçlere."



Meclis kürsüsünden 'Kim bu dış güçler' diye soran Çakırözer, "Burada sormak isterim: Kim bu dış güçler? Amerika Birleşik Devletleri mi? Önceki gün Başkanıyla görüştünüz, yüzüne 'Ey, dış mihrak!' diyebildiniz mi? Ülkemize yönelik rencide edici soykırım iddialarına yanıt verebildiniz mi? Hamdolsun, gündeme gelmemiş! Yazıktır yazık. Bu dış düşman NATO mu? Öyleyse neden gidip Amerika mutlu olsun, NATO memnun olsun diye Afgan halkının rızası dahi alınmadan asker göndermeye talipsiniz?



Neden 'NATO Karadeniz'e, Akdeniz'e de gelsin.' diyorsunuz? Yoksa bu dış mihrak İsrail mi? Nasıl bir dış mihrak ki bu 19 yıllık iktidarınız dönemde ticareti yüzde 340 artırmışsınız. Neden Mavi Marmara'da İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybeden yurttaşlarımızın hak aramasının önünü hem de kanun çıkararak kestiniz. 'Gelin, o anlaşmayı lağvedelim.' dediğimizde neden yanaşmıyorsunuz? Bu dış mihrak İngiltere mi? O zaman, neden daha yeni serbest ticaret anlaşması imzaladınız? Neden bu milletin vergilerinden milyarları aktardığınız beşli çeteyle gizli anlaşmalarınızda İngiliz mahkemelerine yetki veriyorsunuz? Kim bu dış güçler? Çıkın, açıklayın millete" diye konuştu.

"Asgari ücretli 4 çeyrek altın alamıyor"

"Ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorunların baş sorumlusu beceriksiz saray yönetimidir" diyen Çakırözer, şunları söyledi: "200 liralık banknot dolaşıma girdiği Ocak 2009'da tam 131 dolara denk geliyordu, bugün 23 dolar. 2005'te maaşıyla 10 tane çeyrek altın alabilen asgari ücretli şimdi 4 tane çeyrek altın alamıyor. Paramız pula dönmüş. 128 milyar dolarlık rezervimiz alavere dalaverede buharlaşmış. Bu buhranı, 10 milyon işsizimizi, açlıktan, işsizlikten, borçtan, icradan yaşanan intiharları dış güçler edebiyatıyla örtemezsiniz, unutturamazsınız."



Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu dile getiren Çakırözer, "Bu gidişin sonucu belli. Dış mihrakların değil, milletin iradesiyle o koltuklardan ayrılacaksınız. Ayrılacaksınız ki ülkeyi içeride hakkı, hukuku, adaleti; dışarıda da ulusal onurumuzu her şeyin üzerinde gören bir anlayışla yönetecek namuslu, temiz, vatan sevgisiyle dolu Cumhuriyet Halk Partili kadrolar yönetecek" dedi.