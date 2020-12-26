CHP'li Utku Çakırözer'den derneklere kayyım düzenlemesine tepki: Sivil toplum susarsa tacizler, cinayetler, yağmalar gizlenir

TBMM Genel Kurulu’nda içinde derneklere kayyım atanmasının önünü açan "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi"ni eleştiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Bu teklifin adı terörle mücadele ama içi demokratik hakların yok edilmesi. Teröre kara paraya sadece dernekler mi destek veriyor? Bu yasa sivil toplumu bitirme yasasıdır. Sivil toplum susarsa kim savunacak basın özgürlüğünü? Kim koruyacak Kaz Dağları'nı, Salda Gölü'nü, Alpu Ovamızı, Soma'daki maden işçimizin hakkını kim savunacak? Unutmayın sivil toplumu susturursanız tacizler, cinayetler, hak ihlalleri gizlenir" dedi.

Utku Çakırözer, TBMM’de Olay TV’nin siyasi baskılar ile kapattırılmasına da tepki göstererek, "Olay TV'nin karartılması basın özgürlüğüne darbedir, demokrasi ayıbıdır!" dedi.

"Sivil toplumu bitirme yasası"

Düzenleme ile yurttaşların derneklere üye olmaktan, sivil toplumun faaliyetlerine katılmaktan caydırılacağını belirten Çakırözer şöyle konuştu: "Bu teklifteki sivil topluma kayyım düzenlemesi ile vatandaşa ‘Oturun oturduğunuz yerde, ne işiniz var derneklerde’ mesajı veriliyor. İyi ama ben olmayayım, sen olma, dernekler olmasın o zaman kim savunacak bizim haklarımızı, demokrasimizi? Kim savunacak basın özgürlüğünü?



Kim koruyacak Kaz Dağları'nı, Salda Gölü'nü, Alpu Ovamızı, Soma'daki maden işçimizin hakkını kim savunacak? Kim engelleyecek kadın cinayetlerini, çocuk tacizlerini? On binlerce kız çocuklarımıza kim burs sağlayacak? Sokak hayvanlarına kim sahip çıkacak? Sosyal dayanışmayı kim sağlayacak? Unutmayın, sivil toplum susarsa hak ihlalleri, tacizler, yağmalar hepsi ama hepsi gizlenir."

"Yüzlerce dernek 'Kayyıma hayır' diyor"

Teklifin gerekçesinin BM ve Mali Eylem Görev Gücünün Türkiye'de ‘Eksik’ dediği hususları tamamlayıp yaptırım listesine girmemek olduğunu hatırlatan Çakırözer, düzenlemeyi getiren Milletvekillerinin FATF’ın bir dediğini yapacağız diye, başka bir dediğini de ihlal ettiklerini söyledi.



Çakırözer, "Nedir o? 8'inci tavsiye. Sivil toplumu hedef alan denetim ve yaptırımların STK'lerin katılımıyla belirlenmesi, orantılılık ilkesine uygun olması, risk analizine dayanması, geneli mağdur etmeyecek şekilde uygulanması gerekiyor ama bu düzenleme bu koşulları sağlamıyor. Sayıları 620’leri geçen yüzlerce dernek bunu söylüyor. Türkiye’nin dört bir yanında ayaktalar. ‘Sivil topluma ses ver, sivil toplum susturulamaz’ diyorlar. Eskişehir'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ayakta, Diyarbakır'da Rosa Kadın Derneği. ‘Örgütlenme özgürlüğümüz ortadan kalkıyor, kayyuma hayır’ diyorlar. Yine, 80 STK'yi bir araya getiren Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı da ayakta. ‘Bu kanun sivil alanı daraltacak, geri çekin’ diyor" dedi.

MAZLUMDER, ÖZGÜR-DER gibi muhafazakâr derneklerin de yasaya karşı olduklarına dikkat çeken Çakırözer, "Ayaktalar çünkü belediyelere getirilen kayyum düzenini aynı, şimdi derneklere getirilmek isteniyor. Yargı kararı dahi olmadan terör gerekçesiyle açılan soruşturmalarda derneklerin faaliyetleri durdurulacak, yöneticileri İçişleri Bakanı ve vali tarafından görevden alınırken yerine kayyumlar atanacak. Bu yapılan Anayasa ve yasalardaki sivil örgütlenme hakkına büyük darbedir" diye konuştu.