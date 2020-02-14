CHP'li Utku Çakırözer: AYM kararı gazetecinin değil patronların çıkarını koruyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa Mahkemesi tarafından, gazetecilerin ödenmeyen fazla mesai ücretlerinin yüzde 5 fazlasıyla iptal ettiği karara, "Basın ve ifade özgürlüğü zaten her gün yeni bir yöntemle kısıtlanıyor. Bu ortamda gazetecilerin en temel özlük haklarının bile kesilmesi haberciliğin en temel güvencesini ortadan kaldırmak demektir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Cumhuriyet Gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği karara ilişkin olarak, "O kararda bu ödemenin işverenin çıkarlarına aykırı olduğu görüşü benimsendi. Şimdi yine aynı gerekçelerle gazetecinin ödenmeyen ücretlerinin yüzde 5 fazlası ile ödenmesi düzenlemesi iptal ediliyor. Yine gazetecinin değil basın yayın sektöründeki patronların çıkarları korunuyor" dedi.

"Maaş ve fazla mesai ücretleri ödense iptal gerekçeleri ortaya çıkmayacak"

Çakırözer Anayasa Mahkemesi'nin verdiği her iki karar için de “Basın ve ifade özgürlüğü temel bir haktır. İşverenin teşebbüs hürriyeti, basın ve ifade özgürlüğünün önüne konulamaz. Kaldı ki burada işverenin ekonomik varlığının kendi kendine değil, ücretlerin ödenmemesi durumunda kısıtlanması söz konusu. Bu halde yapılması gereken gazetecinin en temel özlük hakkını kesmek değil, işverenin ücretleri zamanında ödemesinin sağlanmasıdır. Çünkü maaş veya fazla mesai ücretleri zamanında ödense iptal gerekçelerinin hiçbiri zaten ortaya çıkmayacak” dedi.

"TBMM basını korumalı"

Basın yayın kuruluşlarının büyük bir ekonomik krizden geçtiğini belirten Çakırözer, "İktidara yakın gazeteler-televizyonlar da bu sıkıntıyı yaşıyor. AYM’nin iptal kararlarının, iktidara yakın basın yayın organlarında ekonomik sıkıntının baş gösterdiği bir dönemde gelmesi de dikkat çekici Zaten zor nefes alan basın ve ifade özgürlüğünü daha da kısıtlayacak bu tutumdan vazgeçilmeli. Meclis iradesi vakit kaybetmeden basın emekçisinin haklarını koruyacak adımlar atmalı" ifadelerini kullandı.

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