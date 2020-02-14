Gazetecilerin 'yıpranma payı' düzenlemesine AYM'den iptal geldi

Anayasa Mahkemesi (AYM), basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlara 'yıpranma payı' getiren düzenlemeyi anayasanın 13 ve 60. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, İstanbul İş Mahkemesi'nin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda 'fiili hizmet süresi zammı' ile ilgili düzenleme getiren 40’ıncı maddesinde 2013 yılında yapılan değişiklikle eklenen 16 numaralı bendin iptali istemini görüşerek karara bağladı.



Söz konusu bend ile basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar için 2008 yılında kaldırılan ve kamuoyunda 'yıpranma payı' olarak bilinen fiili hizmet zammı hakkı tekrar getirilmişti.

Eşitlik hakkını ihlal ediyor

İş mahkemesi, düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruda, 'basın kartı sahibi olan' ve 'olmayan gazeteciler' şeklinde ikili bir ayrımın ortaya çıktığını, bu durumun aynı işi yapanlar arasında sigortalılık hakları bakımından farklı düzenlemelere tabi olma sonucu doğurduğunu, ayrıca basın kartı alabilmek için basın iş sözleşmesi kapsamında çalışma şartının olması nedeniyle çalışanın basın kartı almasının işverenin yetkisine bırakıldığını ve kanundaki eksiklikten kaynaklanan bu durumun çalışma hakkı ve eşitlik hakkını ihlal ettiğini ileri sürdü.

AYM, 25 Aralık’ta iptal başvurusu ile ilgili yaptığı değerlendirme sonucunda 'yıpranma payı' ile ilgili düzenlemenin, Anayasa’nın 'temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması' ile ilgili 13 ve 'sosyal güvenlik hakkı' ile ilgili 60’ıncı maddelerine aykırı olduğunu belirledi.



Oy çokluğuyla alınan iptal kararına 7 üye karşı çıktı. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. AYM’nin gerekçeli kararında fiili hizmet zammından sadece basın kartı sahibi kişilerin yararlanabilmesi şartının sosyal güvenlik hakkına bir sınırlama getirdiğine dikkat çekildi.