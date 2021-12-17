CHP'li üst düzey isim: Kılıçdaroğlu’nu artık aday olarak görebiliyorum

CHP'li üst düzey bir isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı da kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylerken, “Ben, Kılıçdaroğlu’nu artık aday olarak görebiliyorum" dedi.

Diken'den Altan Sancar'a konuşan CHP'li üst düzey isim, "Biz seçimleri kazanamamaktan korkmuyoruz. Kazanacağımız aşikâr. Bizim esas meselemiz, kazandıktan sonra ittifakın bir arada durması, geçiş sürecinin yara almadan ve hasarsız tamamlanması. Genel başkanımız burada, ittifakın bir arada durması konusuna büyük önem veriyor. Stratejiyi doğrudan kendisi belirliyor. Tüm toplantılara katılıyor ve bu toplantılarda eleştirileri dinliyor. İktidarın saldırılarının püskürtülmesi için de dik duruyor" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında 'İttifak kabul ederse onur duyarım' dedi