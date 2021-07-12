CHP'li Tutdere'den 10 tütün üreticisinin tutuklanmasına tepki: Kendi bakanlığını kazıklayan bakan dışarıda, hak arayan tütüncü içeride

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, haklarını aradıkları için tutuklanan 10 tütün üreticisiyle ilgili olarak “Türkiye’yi soyanlar dışarıda, tütüncü içeride. Kendi bakanlığını kazıklayan bakan dışarıda, hak arayan tütüncü içeride” açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "yetki belgesi" almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmayı yasaklanmasına karşı Adıyaman’daki protestolara katılan ve 9 Temmuz’da gözaltına alınan 16 tütün üreticisi, dün gece Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık soruşturmalarından sonra 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Adıyaman 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 10 tütün üreticisi tutuklanarak cezaevine götürüldü.

"65 yaşını geçmiş üreticiler de tutuklandı"

CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında; tutuklananların hepsinin tütün üreticisi olduğunu ve aralarında 65 yaşını geçmiş çiftçilerin ve üniversite öğrencilerin de bulunduğunu söyledi.

Tütüncülere yöneltilen suçlamalar için “hayret etmemek imkansız” diyen Tutdere, soruşturmanın “suç işlemeye alenen tahrik, kanuna aykırı gösterilere katılma, kamu görevlisini cebir kullanarak engelleme” suçlarından yürütüldüğünü söyledi.

"6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası"

Tütüncüler için istenecek ceza alt sınırının 6 aydan ve 2 yıla kadar hapis olduğunu belirten Tutdere, isnat edilen suçlardan hiçbirinin yasal unsurlarının dosyada yer almadığını söyledi ve “Tütün üreticilerinin bu suçlardan dolayı tutuklamaya sevk edilmesi bile hukuk ayıbıdır” dedi.

"Ismarlama kararla tütüncüler içeride"

Sorgu tutanağında savcılık ne istediyse mahkemenin aynı kararı verdiğini kaydeden Tutdere, “Ismarlama bir kararla tütüncüler cezaevine gönderildi” diye konuştu. TBMM’de geçen hafta kabul edilen 4. Yargı Paketi’yle tutuklama için ‘somut delil şartı’ getirildiğini anımsatan Tutdere, “Geçen yasaya baktığımızda bu dosyadan tutuklamanın kesinlikle verilmemiş olması gerekiyor” söyledi.

"Yoksullukla mücadele eden tütüncüler bir de hapiste çile çekmesin"

Sorgu tutanağını gösteren Tutdere, “Türkiye’de iktidar eliyle yargının çaresiz bir hale düştüğünün fotoğrafı. Türkiye’yi soyanlar dışarıda, tütüncü içeride. Kendi bakanlığını kazıklayan bakan dışarıda, hak araya tütüncü içeride. Önümüz bayram; bayramı tütüncüler cezaevinde değil, aileleriyle çocuklarıyla beraber geçirsinler. Zaten yoksullukla mücadele eden tütün üreticisi bir de hapiste çile çekmesin. Herkese çağrı yapıyorum. Adıyaman için birlik olma günü" dedi. (ANKA)

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