Adıyaman'da eyleme katıldığı için gözaltına alınan 10 tütün üreticisi tutuklandı

Adıyaman merkez ve Çelikhan ilçesinde, tütüne getirilen "yetki belgesi" şartına karşı düzenlenen protesto eylemine katıldığı için gözaltına alınan 16 tütün üreticisinden 10'u sabaha karşı tutuklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "yetki belgesi" almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmayı yasaklanmasına karşı Adıyaman ve ilçelerinde düzenlenen protesto eylemlerine katılan 16 tütün üreticisi gözaltına alınmıştı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, gözaltına alınan tütün üreticilerinden 10'unun tutuklandığı sosyal medya hesabından duyurdu. Tutdere, “Adıyaman'da tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğe girmesine tepki gösteren, anayasal haklarını kullanan 10 tütün üreticisi anayasa ve kanuna aykırı olarak, keyfi bir kararla tutuklandılar. Yabancı çiftçiye ödül, yerli çiftçiye hapis. Bu mu sizin adaletiniz?” dedi.

"Tutuklama yasal değil"

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre Tutdere açıklamalarına şöyle devam etti:

"Çiftçi kardeşlerimiz toplantı ve gösteri yasasına muhalefet etmek ve suç işlemeye azmettirmekten tutuklandı. Oysa, o çiftçiler ellerinden ekmeklerinin alınmasını protesto için yollara dökülmüştü. AKP, sözde tutuklamayı zorlaştıran 4. yargı paketini çıkardı ama zihniyet değişmedikçe ne çıkarsanız boş. Anayasal haklarını kullandıkları için bir şafak vakti evlerinden alınan çiftçi kardeşlerimiz, yine bir şafak vakti saat 05.00'te cezaevine gönderildi.

Bu yapılan yasal değil. Çünkü isnat edilen suça göre tutuklama yasal değil. Arkadaşlarımız gerekli itirazları yapacak. Bugün de TBMM'de hapis cezası getiren düzenlemenin ertelemesine yönelik bir torba yasa teklifi görüşülerek genel kurula gönderilecek. Muhtemelen iki güne yasallaşır. Ama, konunun geçici değil, kalıcı tedbirlerle çözüme kavuşturulmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor

Protestolar düzenlenmişti

Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de geçtiğimiz hafta tütün üreticileri tarafından gerçekleştirilen protesto eylemlerine binlerce üretici katılmış, 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren tütün ticaretini yasaklayan düzenlemenin iptalini istemişlerdi. Önceki gün ise, şafak vakti çok sayıda eve yapılan 16 kişi gözaltına alınmış, polis ve jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilmişti. Adıyaman Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan bu kişilerden 10'u tutuklanırken, 6 kişi ise serbest bırakıldı.