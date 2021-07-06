CHP'li Tuba Torun, AKP Milletvekili Tolga Ağar’ın kendisi hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı, dilekçeyi paylaştı: “O deliller buraya gelecek!”

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi avukat Tuba Torun, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Yeldana Kaharman’ın ölümü ile ilgili eleştirdiği AKP milletvekili Tolga Ağar’ın kendisi hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı. Organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker, Kaharman’ın ölümüyle ilgili Ağar'ı suçlamıştı. Ağar, iddiaları "itibar suikastı" olarak nitelemişti.

Kaharman'ın ölümüyle ilgili Tolga Ağar’ı eleştirdiği için şikayette bulunduğunu ifade eden Torun, dilekçeyi de paylaştı. Torun’un paylaştığı dilekçede, "O deliller buraya gelecek! Yok öyle ekranlarda insanların şerefiyle oynamak" ifadeleri yer aldı.

Tuba Torun, konuyla ilgili, Twitter’da, "Tolga Ağar beni şikayet etmiş, Yeldana Kaharman vakasındaki yorumlarım sebebiyle. Çabuk şikayet dilekçesinin sonuna bakın. Biraz gününüz şenlensin. ‘O deliller buraya gelecek!’ Savcı alınmaz umarım..." paylaşımını yaptı.

Yeldana Kaharman'ın ölümü

Elazığ’da yaşayan 21 yaşındaki Kazakistanlı Yeldana Kaharman isimli kadın, evde şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş olarak bulunmuştu. Vücudunda darp ya da kesik izi bulunmayan 21 yaşındaki Kaharman'ın intihar ettiği öne sürülmüş, ölümün Ağar ile ilişkisi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği Ağar'ın adının geçtiği haberlere erişim engeli getirmişti.

Sedat Peker’in iddiaları

Hakkında “organize suç örgütü elebaşı” olmak suçlamasıyla yakalama kararı olan ve geçmişte de aynı suçtan hüküm giyip cezaevine giren Sedat Peker, Ağar ve babası Mehmet Ağar hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Yurt dışında bulunan Peker, çektiği bir videoda Elazığ'da yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan Kazakistan uyruklu Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Yeldana Kaharman’ın ölümü hakkında Ağar’ı suçlamıştı. Peker, şunları ifade etmişti:

"Tolga kardeşin hikayeleri böyle bitmiyor. Bir kız var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası aldırıyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipceğiz öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor."