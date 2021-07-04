CHP'li Toprak'tan tasarruf genelgesi yorumu: Halka kemer sıkmayı, porsiyonları küçültmeyi önerenler tasarruftan kendilerini muaf tuttu

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, AKP'nin 2003'ten bu yana altı kez tasarruf paketi açıkladığını ve hepsinin sonuçsuz kaldığını belirtti. Toprak, "Son pakette halka kemer sıkmayı ve porsiyonları küçültmeyi tavsiye edenler, kendilerini imtiyazlı sınıf yerine koyup ayrıcalıklı sayarak tasarruftan muaf tuttu" dedi. Toprak, "Kraliçe Marie Antoinette’in halkı aşağılayan saray zihniyetinin, 232 yıl sonra AKP ve tek adam iktidarıyla Türkiye’de yeniden hortladığını" ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yayınladığı tasarruf genelgesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Toprak, “3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelen AK Parti o dönemde Başbakan Bülent Ecevit tarafından yürürlüğe konulan Tasarruf Tedbirlerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi’ni aynen sahiplenmişti. 2003 yılında çıkarttıkları Başbakanlık genelgeleriyle kamuda tasarrufu öncelediklerini ilan ettiler” dedi. Toprak, “devleti küçültme, taşıt ve bina saltanatına, kamuda israfa son verme iddiasıyla” iktidara geldikten sonra Erdoğan’ın 2006, 2007, ve 2017’de kamuda tasarruf genelgeleri çıkarttığını; 2018-2020 döneminin ise “kamuda üç yıllık tasarruf dönemi” ve stratejik hedef ilan edildiğini anımsattı.

"Bu kurallara en başta kendileri uymadı"

Toprak, “2018’de tek adam sistemine geçilirken Erdoğan, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni tasarruf tedbirlerini yürürlüğe koydu. Kamu kurumlarına döviz hesaplarını TL’ye çevirme, dövize endeksli ihale ve yabancı marka makam aracı ve demirbaş alımı yasağı getirildi. Devlet kurumlarının kiraladıkları lüks binaların döviz kira kontratlarının TL’ye çevrilmesi kuralı getirildi. Bu kurallara en başta kendileri uymadı. Dövize endeksli ihalelerle yandaşlarını korudular" ifadesini kullandı.

19 yılda 6 tasarruf paketi

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 30 Haziran’dan itibaren yeni tasarruf paketi açıkladığını anımsatan Toprak, "Bugüne kadar 19 yılda açıkladıkları 6 tasarruf paketi ve yayınladıkları genelgelerin hepsi delindi, sonuçsuz kaldı. Kendi kararlarını önce kendileri çiğnerken, en başta da kararın altında imzası olan Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine imtiyaz ve ayrıcalık tanıyarak tasarruftan muaf tuttu. Bu tamamıyla halka kemer sıkmayı, yokluk içinde yaşamayı reva gören iktidarın, vatandaşa tepeden bakan, milyonları tebaası gibi gören zihniyetinin açığa vurulmasıdır" dedi.

"Kraliçe Marie Antoinette zihniyeti Türkiye'de hortladı"

CHP'li Toprak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Millet kuru ekmeğe muhtaç diyenlere ‘kuru ekmek buluyorsa aç değildir’ diyenler, evine ekmek götürememekten yakınan yurttaşa ‘porsiyonları küçültün’ tavsiyesinde bulunanların halkın ödediği vergileri israf ve şatafata harcamayı kendilerine hak gören bu yaklaşımı, milletin sıkıntılarıyla alay etmekten öte bir şey değildir. 1789’da Fransa’da ayaklanan aç ve yoksullara ‘ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler’ diyen Kraliçe Marie Antoinette’in imtiyazlı-ayrıcalıklı elit sınıf ve halkı aşağılayan saray zihniyeti, 232 yıl sonra AK Parti ve tek adam iktidarıyla Türkiye’de yeniden hortladı."

"Tasarruf genelgesi aynı gün delindi"

"Devlet tasarruf edecekse bu konuda öncülük etmesi, herkese örnek olması, tevazu göstermesi gereken öncelikle Cumhurbaşkanı'dır" diyen CHP'li Toprak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ancak hem şahsını muaf tutup hem de örtülü ödenekten sınırsız harcama yetkisini kullanmaktan vazgeçmeyen bir yönetim anlayışının ilan ettiği tasarruf paketinin ciddiyeti, inandırıcılığı ve samimiyeti söz konusu olamaz. Tamamıyla göstermelik ve önceki 5 genelgenin kopyası olan bu tasarruf paketi de Cumhurbaşkanı kararıyla kurulan; birilerine makam, unvan, ek maaş yaratma amaçlı 2 yeni kurulun oluşturulmasıyla aynı gün delinmiştir. Akıbeti de önceki tasarruf paketleriyle aynı olacaktır.”