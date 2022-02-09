CHP'li Toprak: Adaylık tartışmasının altında Erdoğan'ı güçlü gösterme fikri var, tuzağa düşmeyeceğiz

CHP İstanbul Milletvekili, Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının anayasaya uygun olup olmadığına yönelik tartışmalara ilişkin olarak, "anayasada kimin kaç dönem aday olacağının net bir şekilde belli olduğunu" söyledi. Toprak, buna rağmen itiraz etmeyeceklerini, "bu tuzağa düşmeyeceklerini" belirtti.

Anayasadaki hükme rağmen Cumhur İttifakı'nın, Erdoğan'ın adaylığını gündeme getirerek yapay bir gündem yaratmaya çalıştığını savunan Toprak, Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e yaptığı açıklamada "Bu gündemi tartıştırmak ve Cumhurbaşkanı'nı yani Tayyip Erdoğan'ı güçlü göstermek fikri var bunun altında. Bu siyasi bir mühendisliktir. Bu siyasi mühendisliğinin tuzağına biz CHP olarak düşmeyeceğiz. Kaybetmeye mahkum bir adayın böyle güçlü bir aday figürü gibi tartışılması onların ekmeğine yağ sürer" dedi.

Toprak, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yürütülen ittifak görüşmeleri sonrası ortaya atılan iddialara ilişkin olarak yöneltilen "Millet İttifakı'nda sorun mu var?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"İdeolojik bir ittifak yok. Bu sıkıntılı süreçte freni de patlamış bir kamyon gibi Türkiye'nin uçurumdan uçmaması için bir araya gelmiş partiler var. Önce Türkiye'yi yoluna sokalım diyen partiler bunlar. Bu öncelik yani Türkiye'nin korunması gün geçtikçe daha da önemli hale geldiğimden ittifak bir arada durmaya mecbur. Bu şartlar altında ittifak kötü gidiyor demek gibi hiç kimsenin bir lüksü yok."

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