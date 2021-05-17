CHP'li Tekin: Ülkedeki asıl beka sorunu işsiz, mutsuz gençler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasının sonuçlarına dikkat çekerek, "Ülkedeki asıl beka sorunu işsiz, mutsuz gençler" değerlendirmesini yaptı.

Tekin, “Ülkemiz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamaya hazırlanırken, gençlerin Türkiye’ye dair umutları günden güne yok oluyor” dedi.

Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açıklanan “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasının sonuçlarına göre: “Mutluyum" diyen gençlerin sayısında ciddi oranda azalma var. Pandemi süreciyle iyice sarpa saran ekonomi ve iç-dış politika, gençlerin Türkiye’ye dair umutlarını günden güne yok ediyor. Gençler, Covid-19 salgın hastalığının yanı sıra, AKP iktidarının neden olduğu ekonomik buhran ile de karşı karşıya.

Araştırmaya göre “Gençlerin sadece yüzde 47,2'si mutlu olduğunu belirten Tekin, “Bu oran 2019'da yüzde 56,7'ydi. Genç nüfusun istihdam oranı 2019 yılında yüzde 33,1 iken 2020 yılında yüzde 29,2'ye düştü. Dikkat çeken bir başka veri ise genç işsizliği oldu; ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin oranı yüzde 28,3. Kaldı. Bu korkunç bir tablo. Asıl felaket bu. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin işsizliği bu ülkenin en önemli beka sorunudur.”

Türkiye’de genç nüfusun yüzde 50’sinin ailesine muhtaç olarak yaşadığına vurgu yapan Tekin, şunları söyledi:

“Salgının da etkisiyle kendisini günlük yaşamda tüm ağırlığıyla hissettiren ekonomik kriz, 19 Mayıs’ı, ‘Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ olmaktan çıkarmıştır. Gençlik İŞKUR önünde iş bulmak ya da işsizlik maaşına başvurmak için kuyrukta… Geleceğe ‘güvenle’ bakamayan, çaresizce iş aramaktan bunalan gençlik nasıl bayram kutlayacak?”

“Gençlerin % 52.8’i mutsuz olan bir ülkeyiz. İnsan hayatının en üretken, en etkili ve başarılı olacağı zamanları mutsuz ve umutsuz bir şekilde geçirmek durumunda kalıyorlar. Ülkemizde en büyük sorun işsizlik diyoruz, ama iktidar sanki ülkenin böyle bir sorunu yokmuş gibi duymazdan gelmeye, umursamamaya ve bu sorunu çözecek çareler üretmek yerine ana muhalefet partisiyle uğraşmaya devam ediyor”

"Gidişat da öyle gösteriyor ki durum bundan sonra daha da kötüleşecek. Ülkedeki asıl ‘beka sorunu’ işsiz gençlerdir. Bu durum toplumum kanayan bir yarası olmaya, can yakıcı olmaya devam edecek. Çünkü Cumhuriyet tarihinin en yüksek genç işsizlik oranı ile karşı karşıyayız. Asıl felaket bu. İktidarın konuşulmasını istemediği, dikkatleri başka yerlere çekmek için çabaladığı gerçeklerden birisi budur.”

"Her şeye rağmen bu ülkenin gençleri, hiçbir zaman umutsuz olmasınlar. 102 yıl önce yakılan 19 Mayıs ateşi, her daim ülkemizin geleceğini aydınlatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin bağımsızlık ateşinin yakıldığı günün 102. Yıldönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramını kutluyorum”

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