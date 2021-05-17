TÜİK açıkladı; gençlerin yüzde 25'i işsiz, mutsuzluk yüzde 9'dan yüzde 14'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2020" araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre, Gençlerde işsizlik oranı, 2019 yılında %25,4 iken 2020 yılında %25,3 oldu. 2019 yılında gençlerin yüzde 9,6’sı mutsuz olduğunu belirtirken 2020 yılında bu oran yüzde 14,2’ye yükseldi.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2019 yılında %44,4 iken 2020 yılında %39,1 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2019 yılında %55,9 iken 2020 yılında %50,1 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında %32,6 iken 2020 yılında %27,5 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı, 2019 yılında %25,4 iken 2020 yılında %25,3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2019 yılında %22,5 iken 2020 yılında %22,6 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında %30,6 iken 2020 yılında %30,3 oldu.



Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında %26,0 iken 2020 yılında %28,3 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2019 yılında %18,3 iken 2020 yılında %21,2 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında %34,0 iken 2020 yılında %35,7 oldu.

"Gençlerin yüzde 77'si işinden memnun"

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin yüzde 77,1'i çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 48,1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 75,9, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 48,8 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 80,4 ve yüzde 46,5 olarak gerçekleşti.

Mutsuzluk yüzde 14'e yükseldi

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında %56,7 iken 2020 yılında %47,2 oldu. Mutluluk oranı, 2020 yılında genç erkeklerde %41,4, genç kadınlarda ise %53,2 olarak gerçekleşti.

2019 yılında gençlerin yüzde 9,6’sı mutsuz olduğunu belirtirken 2020 yılında bu oran yüzde 14,2’ye yükseldi.

"Okulluluk ve istihdam düştü"

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılındaki yüzde 26'dan 2020 yılında yüzde 28.3'e geriledi. Aynı dönemde genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 18.3'ten yüzde 21.2'ye, genç kadınlarda yüzde 34'ten yüzde 35.7'ye yükseldi. Bu dönemde genç nüfusun istihdam oranı da yüzde 33.1'den yüzde 29.2'ye düştü. Aynı dönemde genç erkeklerde istihdam oranı yüzde 43.4'ten yüzde 38.8'e gerilerken, genç kadınlarda yüzde 22.6'dan yüzde 19.2'ye indi.

İşgücüne katılma oranı geriledi

Bu dönemde, gençlerde işgücüne katılma oranı yüzde 44.4'ten yüzde 39.1'e geriledi. Bu dönemde, genç erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 55.9'dan yüzde 50.1'e, genç kadınlarda yüzde 32.6'dan yüzde 27.5'e düştü.

Buna karşılık, gençlerde işsizlik oranı yüzde 25.4'ten yüzde 25.3'e düşerken, genç erkeklerde işsizlik yüzde 22.5'ten yüzde 22.6'ya yükseldi, genç kadınlarda yüzde 30.6'dan yüzde 30.3'e geriledi. İstihdam edilen gençlerin yüzde 20.7'si tarım sektöründe, yüzde 28.3'ünün sanayi sektöründe, yüzde 51'i de hizmet sektöründe yer aldı. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 19.3'ü tarım sektöründe, yüzde 32.9'u sanayi sektöründe, yüzde 47.8'i hizmet sektöründe yer aldı. Genç kadınların yüzde 23.9'u tarım, yüzde 18.5'i sanayi, yüzde 57,6'sı hizmet sektöründe yer aldı.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı da bu dönemde, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta yüzde 92.4'ten yüzde 93'e çıktı. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde yüzde 96.1'den yüzde 95'e, genç kadınlarda yüzde 88.6'dan yüzde 91'e yükseldi.