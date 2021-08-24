CHP'li Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rezerv yanıtı: Emanet paraları çıkartın, gerçek rezerv eksi 42 milyar 640 milyon dolar

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Merkez Bankası rezervlerinin şu anda 109 milyar dolar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verirken, "Swap yani emanet paraları çıkartın, gerçek rezerv eksi 42 milyar 640 milyon dolar. Milletin gözünün içine bakıp yalan söylemenin alemi yok" dedi.

CHP'nin "128 milyar dolar nerede" kampanyasının ardından başlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) "eriyen" dolar rezervlerine ilişkin tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’dan "Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesinde" açıklaması geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklamasına yanıt verirken, şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervi 109 milyar dolar. 85 milyar 250 milyon yükümlülüğü var. Net rezerv 23 milyar 760 milyon dolar. Swap yani emanet paraları çıkartın, gerçek rezerv - (eksi) 42 milyar 640 milyon dolar. Milletin gözünün içine bakıp yalan söylemenin alemi yok."

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