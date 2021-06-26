CHP'li Taşkın: Uygar toplumun göstergelerinden biri engelli istihdamıdır

CHP, İstanbul'da, “Engellilerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenledi. Çalıştayda konuşan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, “Bugün toplumun çalışabilir nüfusunda istihdam oranı yüzde 50 civarındayken, çalışabilir engelli istihdamı ise yüzde 22 civarında seyretmekte. Uygar bir toplumun iki temel göstergesinden biri engellilerin istihdam edilebilmesidir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istihdam sorunlarını tartışmak ve somut çözüm önerileri geliştirmek için düzenlenmesini istediği çalıştaylar serisi devam ediyor. Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve İşçi Sendikaları-Esnaf-Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın iş birliğiyle toplamda 11 farklı sektör ve alanda düzenlenmesi planlanan çalıştaylardan ilki, 16 Haziran’da “Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri ” başlığıyla Adana’da gerçekleştirilmişti. CHP, bu kapsamda ikinci çalıştayını engelli istihdamında yaşanan sorunlara çözüm önerileri geliştirmek için İstanbul’da düzenledi.

Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde yapılan “Engellilerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”nda çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, işveren, uzman, aktivist, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyesi, il ve ilçe örgütlerinin engelli komisyon üyesi biraraya geldi. Toplantıya CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de katıldı. CHP İstanbul İl Yönetimi’nin Engellilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sevgi Özdemir’in koordinatörlüğünde gerçekleşen çalıştay’da engellilerin istihdama katılımında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştayda kamuda ve özel sektörde yaşanan istihdam sorunları konuşuldu

Çalıştay’ın ilk bölümünde yapılan çerçeve sunumlarında söz alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Engelliler Müdürü Mesut Halıcı, engellilerle ilgili yaptıkları istihdam projelerini özetledi ve istihdam arttırıcı önerilerde bulundu. Ankara İl Engelliler Meclis Başkanı Veysi Sayın ise detaylı sunumunda kamuda ve özel sektörde yaşanan sorunların kaynaklarını özetledi ve somut çözüm önerilerini paylaştı. Kamuda ve özel sektördeki istihdam verilerine değinen Sayın, bu rakamların ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunun altını çizdi. Özellikle engelli kadın istihdamının kamuda erkeklerin dörtte birini aşamadığına dikkat çekti. Türkiye Sakatlar Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Özer Güvenç ise konuşmasında, engellilerin eğitim ve çalışma süreçlerinde karşılaştığı sorunları dile getirdi ve engelliliğin tıbbi değil toplumsal boyutlarına dikkat çekerek yaygın kavram ve yaklaşımları sorguladı.

Taşkın: Uygar toplumun göstergelerinden biri engelli istihdamıdır

Düzenlenen çalıştayda konuşan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, “Bugün toplumun çalışabilir nüfusunda istihdam oranı yüzde 50 civarındayken, çalışabilir engelli istihdamı ise yüzde 22 civarında seyretmekte. Uygar bir toplumun iki temel göstergesinden biri engellilerin istihdam edilebilmesidir. Diğer gösterge de kadınların sayıları oranında istihdamıdır. CHP olarak hedefimiz bu istihdam oranın arttırılmasıdır” dedi. Kamuda atanmayı bekleyen engelli bireylerin sorunlarına dikkat çeken Taşkın, “Az sayıda olsa da istihdam edilen engellilere hakları iktidar tarafından sanki bir lütufmuş gibi sunuluyor. CHP iktidarında kamudaki kotaları dolduracağız ve özel sektörde de “ceza ver kurtul” anlayışının ötesine geçmeyi mümkün kılacak politikaları hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı. Taşkın, istihdam edilen engelli bireyelerin de kendi eğitim ve donanımlarının altındaki alanlarda çalıştırılmalarını da önleyeceklerini söyledi.

Işık: Engellilerin istihdam talepleri fantezi olarak görülüyor

Çalıştayın ikinci bölümünde ise farklı alan ve sektörden gelen katılımcılar istihdam sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalıştayda söz alanlardan İzmir Kent Komisyonu Başkanı Nazik Işık özetle şunları söyledi: Bugün ve gelecek için yeni sosyal politikalara ihtiyacımız var. Özellikle COVİD- 19 döneminde işsizlik oranlarındaki artış ile birlikte dezavatajlı grupların, engellilerin istihdam talepleri adeta fantezi olarak görülüyor. İktidar, uluslararası sözleşmelerin, evrensel değer sisteminin ve hak temelli yaklaşımın yerine sosyal politikalar sistemini “mağduriyet” üzerine oturtmaya çalışıyor. Bunlar kabul edilemez. Somut çözüm öneriler adına özellikle çoklu dezavantajlar yaşayanlar için istihdam edilebilirlik envanterinin çıkarılması gerekiyor. Engelli istihdam politikalarına ihtiyaç var diyoruz ama bu genel istihdam politikalarından ayrı düşünülemez. Engellileri yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi gerekiyor. Engelliler İstihdam Bürosu gibi çalışmalar yapılmasını yararlı olacağına inanıyorum.

Özdemir: Çalıştay yol haritamız olacak

Çalıştayın koordinatölüğünü yapan CHP İstanbul İl Yönetimi’nin Engellilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sevgi Özdemir de çalıştayın içeriğine ilişkin, “İşsizlik ve istihdam sorunlarının ve çözümlerinin tartışıldığı çalıştayda katılımcılar, eğitim, ulaşım, erişilebilirlik, ayrımcılık, mobbing , bakım hizmetleri gibi farklı alanlarda yaşanan sorunların birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. CHP İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu önderliğinde 39 İlçede sürdürdüğümüz ‘Engelsiz Hayat’ çalışmalarımız devam ederken, çalıştayda paylaşılan öneriler bizim için bir yol haritası anlamına geliyor. Engelli bireyler; kendi yaşamlarını ve bakmakla yükümlü olduğu bireyleri kendi kazançlarıyla geçindirebilmek için, ulaşım sorunlarına, engelli kotalarına takılmadan, engel oranlarına uygun istihdam edilmek istiyor. Sosyal, kültürel hayatın içinde, ayrıştırılmadan, eşitlik ilkesiyle yaşamlarını sürdürmek istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

İstahdam çalıştaylarında yapılan somut öneriler raporlaştırılarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun farklı sektörlere özgü istihdam önerilerini İzmir’de Eylül ayı içerisinde yapılması planlanan “Üreten Bir Türkiye İçin İstihdam Kurultayı”nda kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.