CHP’li Taşcıer’den Sağlık Bakanı’na LÖSEV sorusu: Ruhsat verilmemesinin ardında, özel hastanelere müşteri kazandırma amacı mı var?

T24 Ankara

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, LÖSEVin bağışlarla inşa ettiği LÖSANTE Hastanesi’ne yıllardır ruhsat verilmemesini TBMM gündemine taşındı. Sağlık Bakanı Fahreddin Koca’nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Taşcıer, “Ruhsat verilmemesinin ardında, özel hastanelere müşteri kazandırma amacı mı var” diye sordu.

400 yataklı LÖSANTE Hastanesi’nin inşaatı 2015’te tamamlanmış ancak Sağlık Bakanlığı kuruma sadece 75 yatak için ruhsat vermişti. Aynı zamanda eczacı olan CHP Milletvekili Taşçıer, konuyla ilgili verdiği soru önergesinde şunlar söyledi:

“Türkiye’nin gurur kaynağı LÖSEV’in binbir emekle kurduğu bu dünya çapındaki hastane iktidarın engeline takılmış durumda. Bu hastanenin tam kapasite kullanılamaması, birçok çocuğumuzun tedaviye erişimini engelliyor. LÖSEV hiçbir maddi karşılık beklemeden çocukları tedavi etmek istiyor, Bakanlık ise edemezsiniz diyor. Bu durum ne aklın, ne mantığın, ne de vicdanın alacağı bir şey değil.”

Radyoterapi cihazına da ruhsat verilmedi

LÖSANTE’ye son teknoloji bir radyoterapi cihazı da alındığını, ancak Sağlık Bakanlığı’nın bu cihaza da ruhsat vermediğini kaydeden Taşcıer, şöyle devam etti:

“Tedavi gören çocuklar ambulansla başka bir yere götürülüp getirilmek zorunda kalınıyor. Lösemi tedavisinde mikrop kapmak en büyük risklerden biri. Bakanlığın anlamsız tavrı yüzünden birçok çocuk tedavi göremediği gibi, tedavi görme şansını bulanlar da mikrop kapma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bakan’dan yanıt bekliyorum, ruhsat vermedikleri bu son teknoloji cihazın aynısından Türkiye’de kaç tane var ve kaçı kamu hastanelerinde bulunuyor?”

Sağlık Bakanı Koca'ya: Şahsınızın kurucusu olduğu Medipol Hastanelerinde lösemi tedavisi yapılmakta mıdır?

Öte yandan, Sağlık Bakanı Koca’nın Medipol Hastanesi’nin kurucusu olduğuna dikkat çeken Taşcıer, “Bakanlığın buraya bin dereden su getirerek sürekli zorluklar çıkarması ve ruhsat vermemesinin nedeni, buranın tamamen ücretsiz olması mıdır merak ediyoruz” ifadelerini kullandı ve şu soruları yöneltti:

-LÖSANTE’nin tümüne ruhsat verilmemesinin ardında, özel hastanelere müşteri kazandırma amacı mı bulunmaktadır?

-Şahsınızın kurucusu olduğu Medipol Hastanelerinde lösemi tedavisi yapılmakta mıdır?

-LÖSANTE Hastanesi’nin tamamlandığı dönemdeki Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sahibi olduğu hastanede lösemi tedavisi yapılmakta mıdır?