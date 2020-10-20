CHP'li Tanrıkulu, tutuklu Serkan Tumay’ın, gardiyanlar tarafından darp edilerek yaşamını yitirdiği iddiasını Bakan Gül'e sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kırıkkale F Tipi Cezaevinde adli tutuklu Serkan Tumay’ın, gardiyanlar tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddisını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sordu.

Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde bir ay önce gardiyanlar tarafından darp edildiği ileri sürülen Serkan Tumay, 17 Ekim'de cezaevinde yaşamını yitirdi. Tumay'ın vücudunda kırıklar olduğunu belirten ailesi, suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Tanrıkulu, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tanrıkulu'nun Güle'e yönelttiği sorular şu şekilde:

"Şikâyet hakkında soruşturma başlatıldı mı?"

Kırıkkale F Tipi Cezaevinde bulunan adli tutuklu Serkan Tumay’ın, gardiyanlar tarafından darp edilerek yaşamını yitirdiği iddiası doğru mudur?

Serkan Tumay’ın, yaklaşık bir ay önce darp edildiği iddiası doğru mudur?

Tumay’ın ailesi Serkan Tumay hayattayken darp edildiği gerekçesiyle kim yada kimler hakkında şikayette bulunmuştur? Bahse konu olan şikayet hakkında başlatılmış bir soruşturma bulunmakta mıdır?

Serkan Tumay’ın 17 Ekim tarihinde vefat etmesine rağmen ailesine 18 Ekim'de haber verilmesinin gerekçesi nedir?

Serkan Tumay’ın vefat haberinin ailesine “cenazenizi tahliye ettim” ifadesiyle verildiği iddiası doğru mudur?

"İkinci otopsi talebinin reddedilmesinin gerekçesi nedir?"

Tumay'ın ölümünen dair tutanak verilmeden adli tıpa gönderilmesinin gerekçesi nedir?

Otopsinin hafta sonu yapılmasının ve vücutta darp izleri bulunmasına rağmen ailenin ikinci otopsi talebinin reddedilmesinin gerekçesi nedir?

Cezaevinin yüksek olmadığı ve Serkan Tumay’ın vücudunda yüksekten düşmeye bağlı izler bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, Serkan Tumay nereden düşmüştür ya da itilerek düşürülmüş müdür?

Serkan Tumay’ın darp edildiği ve durumunun iyi olmadığı hakkında kendi ailesi ile irtibata geçip Tumay’ın ailesinin bilgilendirilmesinin isteyen H. E.’den haber alınamadığı iddiası doğru mudur?

H.E ailesi ve yakınlarıyla en son ne zaman görüşebilmiştir?

Serkan Tumay’ın ölümü ve bahse konu olan bütün iddiaların araştırılması hususunda Bakanlığınızca başlatılmış bir inceleme ve soruşturma bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise, inceleme ve soruşturmanın güncel akıbeti nedir?

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