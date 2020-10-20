Gardiyanlar tarafından darp edildiği ileri sürülen Serkan Tumay, cezaevinde hayatını kaybetti

Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde bir ay önce gardiyanlar tarafından darp edildiği ileri sürülen Serkan Tumay, 17 Ekim'de cezaevinde yaşamını yitirdi. Aile, ölümün darp nedeniyle gerçekleştiğini söyleyerek sorumluların açığa çıkarılmasını istedi.

İki yıllık hapis cezası nedeniyle Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 27 yaşındaki Serkan Tumay’ın yaklaşık bir ay önce gardiyanlar tarafından darp edildiği ileri sürüldü.

Kolu ve kafasında kırıklar oluştuğu belirtilirken Tumay, başka cezaevine naklinin yapılması için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Başvurusuna henüz yanıt alamayan Tumay’ın cezaevinde öldüğü ailesine bildirildi.

"Darp olayı nedeniyle öldürüldüğünü düşünüyorum"

Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre Serkan Tumay’ın kardeşi Gökhan Tumay, koğuş arkadaşlarından aldıkları bilgiye göre kardeşinin yaklaşık bir ay önce darp edildiğini öğrendiklerini söyledi. Gökhan Tumay devamında şunları anlattı:

"29 Eylül 2020 tarihinde diğer kardeşim Hakan Tumay, Kırıkkale İnfaz Savcılığına gönderilmek üzere bir dilekçe yazdı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile bu dilekçeyi Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Dün kardeşimin cezaevinde vefat ettiğini öğrendik. Öğrendiğime göre; kardeşim 17 Ekim 2020 tarihinde vefat etmiş. Bildiğim kadarıyla otopsi işlemleri için Ankara’ya gönderilerek otopsi de orada yapılmış.

Ben kardeşimin daha önce şikâyetçi olduğumuz darp olayı nedeniyle öldürüldüğünü düşünüyorum. Bu nedenle kardeşimi darp ederek ölümüne neden olan kişilerden ve Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurum yönetiminden şikâyetçiyim. Kamera görüntülerinin de incelenerek soruşturma yapılması için suç duyurusunda bulundum."

"Oğlumu cezaevi idaresi öldürdü"

Anne Hasibe Tumay ise salgın sürecinde cezaevine ziyarete dahi gidemediklerini ve bu süreçte oğlunun darp edildiğini söyledi.

Oğlunun daha önce bu durumu Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı’na bildirdiğini ancak sevkinin yapılmadığını dile getiren anne Tumay, “Benim oğlumu cezaevi idaresi öldürdü. Önce yüzü maskeli kişiler bir odaya kapatıp kolunu, kafasını kırmışlardı, şimdi de onlar öldürdü. Oğlumun ölümünden sorumlu herkesten şikâyetçiyim. Bunun hesabını verecekler” dedi.

Baba Kazım Tumay da “Oğlumu cezaevinde öldürdüler. Bunun yapanlar resmi görevlilerdir. Tüm kamuoyu duyarlı olmalı” çağrısı yaptı.

Gazeteci Oktay Candemir ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tumay'a ait fotoğrafları paylaşarak, "SerkanTumay'in ailesi ise çocuklarının öldürüldüğünü söylüyor. Kardeşi Gökhan Tümay, cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda bulundu. Zaten Tumay'in vücudunda bulunan izler de cinayet sonucu öldürüldüğünü gösteriyor." dedi.