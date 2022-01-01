CHP'li Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı ziyaret etti: Özgürlük, barış, huzur diliyorlar

T24 Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni yılın ilk gününde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, iş insanı Osman Kavala'yı ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı cezaevlerinde ziyaret etti.

CHP'li Tanrıkulu, ilk önce Edirne'de 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Tanrıkulu, Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği mesajı sosyal medya hesabında paylaşarak, "Morali gayet yerindeydi. Koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan artık yanında değil, duruşması için Elazığ'a gönderilmiş o yüzden tek kalıyor kendi koğuşunda, kendi odasında. Morali gayet iyiydi, eskilerden sohbet ettik ve şu mesajı paylaştı: Herkese özgür, huzurlu, barış dolu bir yıl diliyor Selahattin Demirtaş. Mutlaka adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin gerçekleşeceği bir yıl olacak. Bu umutla hepinizi selamladığını iletmemi istedi. Ben de bu borcumu yerine getiriyorum" diye konuştu.

CHP'li Tanrıkulu, daha sonra Silivri'ye giderek Osman Kavala'yı ve Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti.

Tanrıkulu, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli dostlarım yılın ilk gününde ikinci ziyaretimi Silivri Cezaevine yaptım. Biraz önce Selçuk Kozağaçlı ve Osman Kavala ile görüştüm. Her ikisinin de soran bütün dostlarına, arkadaşlarına, yurttaşlarımıza selam ve sevgilerini iletiyorum. Selçuk 5 yıldan fazladır cezaevinde. Dosyası Yargıtayda bozulmuştu ve ayın 5'de Silivri'deki kampüste başlayacak duruşmaları var; 5, 6 ve 7'de. Bütün dostlarını da, avukat arkadaşlarını da duruşmaya çağırıyor ve yeni yılda herkese sevgilerini iletti. Adaletli bir yıl gerçekleşme dileklerini iletti.

Osman da yaklaşık 4 yıldan fazla bir süredir cezaevinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararı olmasına rağmen maalesef tahliye edilmedi. Her seferinde başka nedenlerle, hukuk dışı cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Morali gayet yerinde. 2022 yılının bütün yurttaşlarımıza adalet getirmesini özgürlük, barış getirmesini diliyor ve hepinize tekrar selam ve sevgilerini iletmemi istedi. Onun da duruşması ayın 17'de. Ayın 19'da da Bakanlar Komitesinin Osman Kavala ile ilgili toplantısı var. Silivri'den bu kadar. Selam ve sevgilerimi iletiyorum ben de."