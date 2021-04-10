CHP'li Tanrıkulu'ndan Mart ayı hak ihlalleri raporu: 182 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi, 371 kişi işkenceye veya kötü muameleye maruz kaldı

T24 Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun hazırladığı hak ihlalleri raporuna göre, mart ayında 182 kişinin yaşam hakkı ihlal edilirken, 371 kişi de işkenceye veya cezaevlerinde kötü muameleye maruz kaldı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Mart 2021 Hak İhlalleri" raporunu açıkladı. Rapora göre, 182 kişinin yaşam hakkı ihlal edilirken, bu kapsamda iş cinayetlerinde 142 kişi, kadın cinayetlerinde 28 kişi hayatını kaybetti. 2 mültecinin yaşam hakkının ihlal edildiği belirtilen raporda, nefret suçları nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi. Polis ve asker araçlarının neden olduğu olaylarda bir çocuğun yaşamını yitirdiği belirtilirken, 2 çocuk da kara mayınları ve patlayıcılar nedeniyle hayatını kaybetti. Cezaevinde ise 5 kişi yaşamını yitirdi.

Rapora göre mart ayında 138 kişinin işkenceye uğradığı belirtildi ve cezaevlerinde 233 kişinin kötü muamele veya işkenceye maruz kaldığı kaydedildi.

"Düşünceyi ifade özgürlüğü" ihlali kapsamında ise, 8 gazeteci, yazar veya yayıncının mahkum olduğu belirtildi. Gözaltına alınan gazetecilerin sayısının 6 iken, dava veya soruşturma açılan gazeteci saysının 5 olduğu görüldü.

Rapora göre mart ayında 15 belediye başkanı, milletvekili veya parti yöneticisi tutuklanırken, 25 basın açıklaması veya etkinliğe de müdahale edildi.