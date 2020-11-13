CHP'li Tanrıkulu'ndan Bakan Gül'e: Adalet Bakanı sizsiniz, lütfen artık buna inanın

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarını eleştirdi. Tanrıkulu, "Adalet Bakanı sizsiniz, lütfen artık buna inanın" dedi.

Bakan Gül, Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu'nda yargı mensuplarından 'talimat ve telkinlere göre karar vermemelerini' istedi. Gül, "Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına, telkinine bakarak değil, dosyaya bakarak vicdanınıza göre karar verin" dedi.

Tutuklu yargılamanın istisna olması gerektiğini vurgulayan Gül, "Haksız yere tutuklu kalan kişinin günleri geri gelmiyor. Aslolan tutuksuz yargılamadır. Tutukluluk istisnadır" diye konuştu.

Gül'ün açıklamalarını Twitter hesabından paylaşan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Yemin ederim uzun zamandır Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı sizsiniz! Lütfen artık buna inanın! Siz Adalet Bakanısınız" ifadelerini kullandı.