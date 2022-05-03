CHP'li Tanrıkulu’ndan Abdulkadir Selvi’ye: Yazısı tamamen manipülasyon, Genel Başkanımız grup toplantısı öncesi milletvekilleri ile görüşmez

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısının manipülasyon olduğunu belirtti. Tanrıkulu, "Genel Başkanımız grup toplantısı öncesi milletvekilleri ile görüşmez" dedi.

Tanrıkulu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tecrübem ile sabittir ki, Abdülkadir Selvi’nin bu yazısı tamamen manipülasyon… Genel Başkanımız grup toplantısı öncesi milletvekilleri ile görüşmez. Saat 12.30 civarında Meclis'e gelir.GBV tarafından karşılanır.Sonra odasında çalışır." ifadesini kullandı.

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