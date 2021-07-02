CHP'li Tanrıkulu'ndan 2 Temmuz teklifi; "Sevgi ve hoşgörü günü olsun"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sivas katliamının yıldönümü olan 2 Temmuz’un ‘Sevgi ve Hoşgörü Günü’ olarak ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

Sezgin Tanrıkulu, 35 yurttaşın yaşamını yitirdiği Sivas katliamının yıldönümü olan 2 Temmuz’un ‘Sevgi ve Hoşgörü Günü’ olarak ilan edilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sundu. Tanrıkulu, teklifine ilişkin olarak, “Böyle bir acının bir daha yaşanmaması ve ölen aydınlara karşı borcumuzu ödemek amacıyla 2 Temmuz’un Sevgi ve Hoşgörü Günü olarak ilan edilmesi için yasa teklifi sundum” dedi.

Tanrıkulu’nun teklifinin gerekçesi ise şöyle:

“2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta, Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında, şenliklere katılan ozan, yazar, sanatçı, aydınların kaldığı Madımak Oteli'nin kuşatılarak yakılması sonucu 35 kişi, yanarak ve dumandan boğularak yaşamını yitirmiştir. Atatürk büstü tahrip edilmiş, ‘Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak’ sloganları atılmıştır. Tarihe Sivas Katliamı olarak geçen bu hadise, farklı uygarlıkların beşiği olan ülkemizde kardeşliğimize zarar vermiştir. Olayların büyümesi engellenememiş, toplumsal hafızaya bu acı olay, en derin haliyle kazınmıştır. Ayrıca bu olayın failleri halen cezalandırılmamıştır. Yaşamına kastedilen yurttaşlarımızın aziz hatıralarına saygıyı ifade ve tüm ülkede sevgi ve hoşgörüyü sağlamanın, barış içinde, kardeşçe, bir arada yaşamanın öneminin vurgulanması bakımından 2 Temmuz gününün sevgi ve hoşgörü günü olarak anılması öngörülmektedir.

"Madımak Oteli’nin kamulaştırılarak müze haline getirilmeli"

Bu acıyı paylaşmak, benzer acıların yaşanmaması, kardeşlik ve hoşgörünün egemen kılınması ve yaşamını koruyamadığımız vatandaşlarımız ve geride kalan yakınlarına resmi makamların özrünü belirtmesi bakımından; ilgili bakanlıkça olayın gerçekleştiği Madımak Oteli’nin kamulaştırılarak müze haline getirilmesi ve aynı yerde sanatsal bir anıt yapılması hükme bağlanmaktadır.2 Temmuz Sevgi ve Hoşgörü Günü’nde yapılacak törenler, çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir.” (ANKA)

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