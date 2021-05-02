CHP'li Tanal, Rize İkizdere'de iş makinesinin üzerine çıktı

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Rize'nin İkizdere ilçesi Cevizlik köyünde taş ocağı projesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Tanal, çalışmaların durdurulmasını istedi ve iş makinesinin üzerine çıktı.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi'ne taş ocağı yapmak isteyen Cengiz İnşaat’a karşı mücadele sürüyor. Tam kapanmada şirket tam kapanmanın üçüncü gününde de vadiye girdi. Onlarca ağaç yerinden sökülürken iş makinelerinin tapulu arazilerine girdiğini tespit eden köylüler karakola giderek suç duyurusunda bulundu.

Alana gelen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından iş makinelerinin bölgeyi talan ettiği anların videosunu paylaşarak, “Anayasa ihlal ediliyor. Orman alanlarının daraltılması, suların yok edilmesi, yaban hayatının yok edilmesi ve çevrenin kirletilmesinden dolayı suç duyurusunda bulunduk. Burada yapılan çalışmalar taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı” dedi.

Suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı: “Sahadaki kayaların, molozların dereye atılması nedeniyle dere çamur akmakta. Dere geçişleri yok edilmekte, balıkların yaşam alanları sona ermektedir. İkizdere'nin doğal dengesi bu vadide toplanıyor. Bu vadi hoyratça yok edilirse doğal yaşam yok olacak. Anayasanın 56. Maddesi gereği herkes sağlıklı ve dengeli yaşam hakkına sahiptir. Bu hak yok edilmektedir. Burada yapılan çalışmalar taraf olduğumu Rio, Bern, ve Stockholm sözleşmelerine aykırıdır.”

CHP’li Tanal, ormanı yok ettikten sonra onarımının mümkün olmayacağını belirterek, “İdare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararını beklenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Tanal, İkizdere’de çalışmaların hızlandırıldığını bildirdi. Tanal, harekete geçirilen iş makinesinin üzerine çıktı.