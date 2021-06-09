CHP'li Tanal: Jandarma Şanlıurfa'da TİGEM arazisine komşu köylerde koyun kovalıyor, koyunlara gözaltı işlemi uyguluyor!

CHP'li Mahmut Tanal, jandarmanın Şanlurfa Ceylanpınar'da TİGEM arazisine komşu köylerde koyunlara 'gözaltı' işlemi uyguladığını belirtti.

"Koyunlar suç mu işliyor, koyunlar kamu düzenini mi bozuyor?"

Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarmanın görevi; emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, suç ve suçlularla mücadele etmektir. Ancak Şanlıurfa Ceylanpınar’da jandarma ne yapıyor? TİGEM arazisine komşu köylerde koyun kovalıyor, koyunlara gözaltı işlemi uyguluyor! Koyunlar suç mu işliyor, koyunlar kamu düzenini mi bozuyor? Hayvanların cezai sorumluluğu yoktur." ifadesini kullandı.

"Koçların serbest bırakılması için 500 TL isteniyor"

Tanal paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Gözaltı işlemi hangi kanuna göre yapılıyor? Ceylanpınar’da TİGEM arazisinde otladıkları bahanesiyle köylünün koyunları jandarma aracılığıyla toplanıyor, hapsediliyor. Koyunları gözaltına almak, aç bırakmak, cezalandırmadır. Koyunları özgür ortamından alıp hapsediyorsunuz. Ceza kanunumuzda böyle bir müeyyide yok. Hayvan hakları ihlal ediliyor. u arada aldığımız son bilgiye göre, şu an özellikle sürülerdeki koçlar götürülüp ‘TİGEM Hayvan Cezaevi’ne konuluyor! Koçların serbest bırakılması için 500 TL isteniyor. Vatandaş 500 TL’yi nereden bulup koçunu kurtaracak! Böyle bir adalet anlayışı, böyle bir düzen olmaz!"

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