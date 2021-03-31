Meclis'te "gözaltına alınan koyunlar" polemiği; bakan yardımcısından "Serbest bırakıldılar" haberi gelince alkış sesleri yükseldi

Güvenlik Soruşturması teklifinin Meclis’teki görüşmeleri sırasında CHP’li Mahmut Tanal, Şanlıurfa Ceylanpınar’da TİGEM’in arazisinde otladıkları gerekçesiyle çok sayıda koyunun ‘gözaltına alındığını’ söyledi. Bakan Yardımcısı, sahiplerine kesilen cezaların ardından 35 koyunun ‘serbest bırakıldığını’ aktardı.

Teklifin görüşmeleri sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kurulu bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde otladıkları gerekçesiyle çok sayıda küçükbaş hayvanın alıkonularak, kurumun “hayvan gözaltı merkezlerine” götürüldüğünü duyurdu.

Komisyon sıralarında oturan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a çağrıda bulunarak sorunun çözüme kavuşturulmasını talep eden Tanal, “Sayın Başkanım, şimdi bana telefon geldi, çok önemli bir sorun. Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde 100 tane koyunu bugün gözaltına almışlar. Sayın Bakan Yardımcım. Ya, koyun gözaltına alınır mı? Bu koyunların gözaltına alınması hem hayvancılığın geliştirilmesine hem de üretimin geliştirilmesine aykırı, Anayasa'ya aykırı” dedi.

“Türkiye'de insanlar gözaltına alınıyor da koyun ve kuzular da şu anda gözaltına alınıyor Başkanım” ifadelerini kullanan Tanal, çağrısını yineleyerek, “Yani Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısısınız, bu konuda gereğini yapın, hayvanları serbest bırakın” diye konuştu.

BirGün'de yer alan habere göre, Meclis Başkanvekili Haydar Akar ise İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un kendisine ilettiği bilgi notunu, “Mahmut Bey, Sayın Bakan Yardımcısı gerekli görüşmeleri yaptı. TİGEM arazisinde kendilerine tahsis edilen alanın dışında çıkarak hayvan otlatan ve araziye zarar veren hayvan sahiplerinin 35 koyun için Kabahatler Kanunu'nun 68'inci maddesi gereğince TİGEM tarafından işlem yapılmış ve koyunlar serbest bırakılmış. Sahiplerine iade edilmiş” şeklinde okudu. Koyunların serbest bırakıldığı bilgisi üzerine CHP sıralarından yine alkışlar yükseldi.