CHP'li Tanal'dan Binali Yıldırım'a: Bırakın da dile getirilen iddialara oğlunuz kendisi cevap versin

CHP milletvekili Mahmut Tanal, eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a, "Bırakın da dile getirilen iddialara oğlunuz kendisi cevap versin" çağrısında bulundu.

Tanal paylaşımında, "Binali Bey, oğlunuz Erkam Yıldırım, reşit, temyiz kudretine sahip bir bireydir. İşadamıdır. Sizin, Abdülkadir Selvi'nin veya başkasının savunmasına oğlunuzun ihtiyacının olmadığını düşünüyorum. Lütfen bırakın da dile getirilen iddialara oğlunuz kendisi cevap versin." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, eski Başbakan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım'a işaret ederek bulunduğu "uyuşturucu güzergâhı" iddiası tartışılmaya devam ederken, iki ülke arasındaki gümrük kayıtlarına ulaşıldı. Yıldırım, oğlunun test kiti ve maske götürdüğünü söylerken, 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye’den Venezuela’ya hiçbir maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıktı.

Peker, “Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın uyuşturucu güzergâhı kurmak için Venezuela’ya gittiğini" ederken, Binali Yıldırım da “Oğlum Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya götürdüğü iddia edilen test kiti ve maskelerin yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığını yazdı.

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