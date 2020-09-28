CHP'li Tanal'dan '300 fabrika' çıkışı: AKP demek yalan dolan, algı yaratmak demektir!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’te açılışını yaptığı 300 fabrikanın içinde AKP iktidarından önce kurulup halen faaliyette olan fabrikaların olduğu belirlenmesine ilişkin “15/20 yıl önce açılan fabrikaları sırf algı yaratmak için yeni açılan fabrika olarak halka sundular. Keşke yeni fabrika açılsaydı inanın çok sevinirdik” dedi.

Tanal sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu mesajı paylaştı: “Akp demek ,yalan ,dolan ,algı yaratmak demektir. 15/20 yıl önce açılan fabrikaları sırf algı yaratmak için yeni açılan fabrika olarak halka sundular. Keşke yeni fabrika açılsaydı inanın çok sevinirdik. Ama orta da siyasi dolandırıcılık dediğimiz algı dışında bir şey yapmıyorlar.”

TIKLAYIN - Erdoğan'ın açılışını yaptığı 300 fabrika arasında 45 yıllık olan da, sehven yer alan da, konkordato ilan edilen de var!