CHP'li Tahsin Tarhan: Demirören'e devredilen Milli Piyango'nun fiyat politikası enflasyonun üzerinde

Milli Piyango çekilişlerindeki şaibe iddialarını TBMM gündemine taşıyan CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Tahsin Tarhan, kurumun Demirören Grubu'na devredilmesinden sonraki sürecini değerlendirerek, “milli servetimiz Milli Piyango son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte ciddi itibar kaybına uğradı. Demirören Grubu'na devredilen kurumda kamu yararıyla bağdaşmayan uygulamalar devam ediyor” dedi.

Tahsin Tarhan, Milli Piyango'nun fiyat politikasının enflasyonun üzerinde olduğunu söyledi.

''Eğer Milli Piyango'da şaibe yoksa kurumun müdürü neden görevden alındı?''

Milli Piyango’da tuhaf olaylar dizisinin 31 Aralık 2018 çekilişiyle başladığına dikkat çeken Tarhan şunları kaydetti:



“31 Aralık 2018 çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği "7615536" biletin sahibi çıkmadı. Kurum tarihinde ilk defa o yılın büyük ikramiyesi Hazine’ye devredildi. 31 Aralık 2019 çekilişinde ise kurum başka bir olayla gündeme geldi. Hatırlanacağı üzere o çekilişte noterler çekiliş devam ederken kendi aralarında diyalog kurdu, kameraların önünde birbirlerine “sus” işareti yaptılar. Rakamlar daha çekilmeden televizyon yayında alt yazı olarak kazanan numaralar verildi. Bu kabul edilemez nitelikte olayları TBMM gündemine taşıdık. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak sorularıma yanıt vermek yerine, internet sitelerini adres gösteren “link” gönderdi. 31 Aralık 2019 gecesi yaşananlara yönelik olarak ciddi bir idari ve adlı soruşturma açılmadı. Ama 8 Ocak 2020 tarihinde dönemin Milli Piyango Genel Müdürü Muammer Çolak apar topar bir şekilde görevden alındı. Eğer iktidarın iddia ettiği gibi Milli Piyango’da şaibe yoksa neden kurumun müdürü görevden alındı? Ortada izah edilemez bir durum varsa neden kapsamlı bir soruşturma açılmadı.''

''İki farklı çekilişte rakamların ortak çıkması 3.5 trilyonda bir ihtimal''

Milli Piyango’da tuhaf olaylar dizisinin 2020 yılında da devam ettiğine dikkat çeken Tarhan’a göre “Kurum ne yazık ki yıpranmaya devam etti. Çünkü 20 gün arayla yapılan iki Süper Loto çekilişinde, yani 6 Haziran ve 21 Haziran’da 5-11-24-39-41 numaraları çekilişlerde ortaktı. İki farklı çekilişte rakamların ortak çıkması 3. 5 trilyonda bir ihtimal. Dahası Milli Piyango ikramiyelerinin Ankara Çankaya ve Ankara Yenimahalle gibi bazı ilçelere sıklıkla denk geldiği şikayeti dile getirildi. Çekilişlerde aynı rakamların çıkması ve ikramiyelerin aynı yere çıkması gibi iki büyük iddia soruşturulmadı.''

''Milli Piyango İdare'sinin yeni fiyat politikası kamu yararıyla bağdaşmıyor''

Kamu ihale düzeninin giderek şeffaflıktan uzaklaştığına dikkat çeken Tarhan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kar eden bir kurumun neden özelleştirildiğini anlayamıyoruz. Kamuoyunda yaygın bir şekilde iddia edildiği üzere Doğan Medya Grubu'nu satın aldıktan sonra bu girişimden ciddi ölçüde zarar eden Demirören şirketine zararlarını telafi edebileceği bir alan mı tesis edildi? Dahası kâr eden bir kurumun ihalesine sadece bir şirketin teklif vermesi ihale süreciyle ilgili soru işaretlerini artırıyor. Şu nokta çok açık ki, Milli Piyango İdaresi'ni devralan yeni yönetiminin fiyat politikası kamu yararıyla bağdaşmıyor. Çünkü Süper Loto’nun bir kolonunun fiyatı 1. 5 Liradan 3 Liraya, tam kolonun fiyatı ise 12 Liradan 18 Liraya çıktı. Üstelik zamlı tarife Süper Loto’dan ibaret değil. Bu süreçte Şans Topu da zamlandı. Şans Topu’nun kolonu 1 Liradan 2 Liraya, kolonu 1 Lira olan On Numaranın kolon fiyatı 2 Liraya yükseltildi. Bu zamla birlikte On Numaranın tam kolon fiyatı 5 Liradan 10 Liraya çıktı. Ayrıca Sayısal Loto rakamları 90’a kadar yükseltildi ve çekiliş sayısı haftada 3 güne çıkarıldı. Enflasyon oranının çok üstünde yapılan bu zamlar vatandaşı mağdur edecek nitelikte. Kurumun adının geçmişte şaibelerle anılması ne kadar üzücüyse, bugün de rant kaynağı olarak görülmesi ve asli işlevinden uzaklaşması o kadar üzücü ve düşündürücü.”

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Milli Piyango’da ‘şaibe' iddiası Meclis gündeminde

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