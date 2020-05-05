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Milli Piyango’da ‘şaibe' iddiası Meclis gündeminde

05 Mayıs 2020 08:12

Talih Kuşu çekilişinde şaibe iddiaları TBMM gündemine getirildi.

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Piyango'nun 25 Nisan tarihli 100 bin liralık çekilişinde, bir küreden iki top birden düştü. Kürenin başındaki görevli işaretle yöneticiler ve notere ne yapacağını sordu, sonra da iki toptan birini seçti. Çekiliş iptal edilmedi. Böylelikle 100 bin lira kazanan şanslı numara “386704” olarak belirlendi. Tartışmalar üzerine konu TBMM'ye taşındı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Süper Piyango çekilişinde; son küreden 2 top düşüyor, görevli birini seçiyor, çekiliş de iptal edilmiyor. Anlaşılıyor ki, topların ağırlıklarıyla oynanmış ya da küreler hatalı veya hileli. Milli Piyango'daki çekilişlerin tümü bu küreler ve toplarla yapılıyor. Milli Piyango'nun daha önce bu küreler ve toplarla yaptığı tüm çekilişleri şaibeli hale gelmiştir. Yılbaşı çekilişleri dahil” dedi.

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